Saint-Paul de Vence, l’arte come anima del borgo: esce il magazine 2026

A oltre un secolo dall’arrivo dei primi artisti, Saint-Paul de Vence continua a vivere nel segno dell’arte.

Lo conferma il numero 8 del magazine ufficiale del borgo, “À Saint-Paul de Vence – Édition 2026”, che dedica ampio spazio alla scena artistica contemporanea e alle sue contaminazioni.



L’estate 2026 vede protagonisti i minimalisti d’oltreoceano, ospitati nelle prestigiose sedi della Fondation Maeght e della Fondation CAB, accanto a nomi affermati e giovani talenti emergenti. Un dialogo aperto anche al design e all’artigianato, dove materiali e tecniche si trasformano in nuovi linguaggi espressivi.



Nel suo editoriale, il sindaco Jean-Pierre Camilla traccia la visione di un borgo che non vuole essere una cartolina immobile, ma un luogo dinamico, fatto di esperienze, incontri e identità condivise.

“Saint-Paul non si osserva soltanto, si vive”, sottolinea, richiamando il valore di un turismo sostenibile e armonico, in equilibrio tra residenti, visitatori e operatori locali.



Il magazine diventa così una porta d’ingresso nell’anima del paese: dalle tradizioni alle tavole gastronomiche, dalle botteghe artigiane agli indirizzi più riservati. Un racconto corale che celebra chi ogni giorno contribuisce a preservare l’autenticità del territorio.



Riconosciuto con il marchio “Pays d’Art et d’Histoire”, Saint-Paul de Vence si conferma punto di riferimento culturale capace di irradiare la propria influenza nel territorio circostante, coinvolgendo artisti, vignaioli, produttori e istituzioni.



Il magazine è disponibile presso l’Ufficio del Turismo e nelle principali strutture locali, oltre che in versione digitale. Un invito alla scoperta o alla riscoperta, di uno dei borghi più iconici della Costa Azzurra.



Il PDF completo del magazine è disponibile in fondo all’articolo.



