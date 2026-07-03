Handiplage del Larvotto, inaugurata la stagione 2026 del servizio accessibile alle persone con disabilità nel Principato di Monaco

È stata inaugurata giovedì 2 luglio la stagione 2026 del sito Handiplage del Larvotto, il servizio promosso dal Governo del Principato di Monaco nell'ambito della propria politica di sostegno alle persone con disabilità.

Rivolto alle persone con disabilità, sia autonome sia accompagnate, Handiplage consente di vivere l'esperienza della balneazione in condizioni ottimali di sicurezza, comfort e accoglienza.

Attivo nel Principato da oltre vent'anni su iniziativa del Club Soroptimist, il servizio è organizzato dalla Direzione dell'Azione e dell'Aiuto Sociale, che coordina un'équipe composta da sei operatori specializzati.

Aperto dal 29 giugno al 30 agosto, il sito è dotato di quattro sedie da mare Tiralos, una doccia accessibile con seduta per persone a mobilità ridotta e due lettini adattati, pensati per migliorare il comfort e l'autonomia degli utenti.

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, mentre nei fine settimana osserva l'orario dalle 9 alle 19. Su richiesta, ai beneficiari viene inoltre offerto un forfait di tre ore di parcheggio.

La nuova stagione conferma l'impegno costante del Governo del Principato nel rafforzare l'accessibilità sul territorio e nel garantire un'accoglienza sempre più inclusiva alle persone con disabilità.