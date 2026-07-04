Monaco, una conferenza sulla giustizia a misura di bambino: al Palazzo di Giustizia il confronto europeo sui diritti dell'infanzia

Il Palazzo di Giustizia di Monaco ha ospitato martedì 16 giugno 2026 una conferenza dedicata alla giustizia a misura di bambino, organizzata dall'Istituto Monegasco di Formazione alle Professioni Giudiziarie, in collaborazione con il Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione.

L'iniziativa si è svolta nell'ambito della presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e ha riunito professionisti del diritto, della tutela dell'infanzia, del settore sociale e del mondo universitario per approfondire un tema centrale: garantire che ogni bambino coinvolto in un procedimento giudiziario possa essere ascoltato, compreso e protetto.

Nel corso della giornata sono stati affrontati i principali standard internazionali ed europei applicabili alla giustizia minorile, il ruolo del bambino all'interno del procedimento, la considerazione del suo superiore interesse nelle decisioni giudiziarie e le pratiche professionali adottate nel Principato di Monaco.

La giustizia a misura di bambino non rappresenta una giustizia d'eccezione, ma un approccio volto a rendere le procedure più accessibili e comprensibili, assicurando al tempo stesso la protezione del minore, il rispetto della sua dignità e l'effettiva tutela dei suoi diritti.

Il principio guida emerso nel corso della conferenza è stato chiaro: quando un bambino entra in contatto con la giustizia deve poter comprendere il procedimento, esprimere il proprio punto di vista in condizioni adeguate ed essere accompagnato da professionisti formati per rispondere ai suoi bisogni specifici.

Con questa conferenza il Principato di Monaco ha ribadito l'importanza di tutelare i diritti dell'infanzia attraverso un approccio multidisciplinare, basato sulla formazione dei professionisti e sulla collaborazione tra il mondo giudiziario, sociale e istituzionale.