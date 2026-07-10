L’Espace Lamartine di Monaco riapre dopo mesi di chiusura, dal 16 al 18 luglio tre giornate di porte aperte

Dopo diversi mesi di chiusura dovuti a un danno provocato da infiltrazioni d’acqua, l’Espace Lamartine di Monaco riaprirà ufficialmente le proprie porte giovedì 16 luglio. Per celebrare la riapertura, il Comune di Monaco organizza tre giornate di porte aperte, in programma dal 16 al 18 luglio, con l'obiettivo di far riscoprire al pubblico questo spazio intergenerazionale dedicato all'incontro, al tempo libero e alla condivisione nel cuore del Principato.

Nel corso delle tre giornate, i visitatori avranno l'opportunità di conoscere gli spazi rinnovati, incontrare il personale e ricevere informazioni sul programma di attività proposto durante tutto l'anno. L'offerta comprende iniziative sportive, artistiche, culturali e dedicate al benessere, rivolte ai cittadini monegaschi, ai residenti e agli studenti iscritti negli istituti del Principato di età superiore ai 18 anni.

La riapertura ufficiale è prevista per giovedì 16 luglio. Le porte si apriranno alle 14, con una visita della struttura e la presentazione dei laboratori e delle attività disponibili. A partire dalle 17.30 si terranno un afterwork musicale e un cocktail di riapertura. Alla presentazione, riservata anche alla stampa, saranno presenti i membri del Consiglio Comunale.

Il programma proseguirà venerdì 17 luglio, dalle 9 alle 19, con visite continue dell'edificio e presentazione delle attività, mentre sabato 18 luglio l'Espace Lamartine sarà aperto dalle 9.30 alle 17.30 con le stesse iniziative dedicate ai visitatori.