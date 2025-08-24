Nizza investe nelle scuole: 3,6 milioni per istituti più verdi, sicuri e moderni

L’estate è stata un periodo di intensa attività nei cantieri scolastici della città. Mentre gli studenti erano in vacanza, il Comune di Nizza ha approfittato della pausa per portare avanti un piano di lavori ambizioso, volto a rinnovare e trasformare gli ambienti scolastici.

Ben 3,6 milioni di euro sono stati investiti, con oltre 1,2 milioni dedicati all’adattamento climatico degli edifici.



In totale, sono stati realizzati 90 interventi in 69 scuole, nell’ambito di una strategia volta a modernizzare e migliorare in modo sostenibile la qualità della vita scolastica. “Ad ogni pausa scolastica approfittiamo del tempo a disposizione per migliorare le nostre scuole. Il nostro impegno è chiaro: offrire ai bambini e al personale ambienti sicuri, sani e accoglienti”, ha dichiarato il sindaco Christian Estrosi.



Tra gli interventi principali, la lotta agli effetti del cambiamento climatico: installazione di ventilatori a soffitto in 20 aule, sostituzione di infissi, nuovi impianti di climatizzazione e riscaldamento in diversi istituti.

Inoltre, sono stati avviati lavori di “rinverdimento” in 5 cortili scolastici, per creare veri e propri “isole di freschezza” grazie alla piantumazione di alberi e alla permeabilizzazione dei suoli.



Altri lavori hanno riguardato il miglioramento dell’acustica nei refettori, la ristrutturazione dei servizi igienici, la creazione di nuove aule e spazi per l’insegnamento inclusivo, come all’école Thérèse Roméo, dove sono state attrezzate aule ULIS e UEMA.



Un esempio significativo è la scuola Chalet des Roses, che ha beneficiato quest’estate di 157.000 euro di lavori: nella materna sono stati sistemati i cortili, sostituiti infissi e rifatta la facciata; nell’elementare è stato completamente ristrutturato il dojo. Nel 2026, sono previsti ulteriori interventi di rinverdimento e riqualificazione degli spazi esterni.



Il Comune conferma così la volontà di investire in ogni quartiere, per garantire a tutti i bambini, indipendentemente dalla zona di residenza, un ambiente scolastico all’altezza delle sfide educative e ambientali del presente e del futuro.











