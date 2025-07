Maona Monte-Carlo: Un Tuffo Greco nel Cuore del Principato

Il Principato questa stagione si anima con Maona, il ristorante estivo che incarna lo spirito vivace di Mykonos e i sapori autentici della Grecia. Un ambiente luminoso, dominato dal bianco e dal blu, accoglie gli ospiti per un'esperienza che fonde energia festiva e delizie culinarie.

Maona Monte-Carlo – From Mykonos to Monte-Carlo invita a un viaggio sensoriale lungo le rive del Mar Egeo, perfetto per pranzi e pomeriggi estivi all'insegna del relax e del divertimento. Un menù interamente ellenico, cocktail rinfrescanti e DJ set coinvolgenti accompagneranno l'intera stagione estiva.

Un'Autentica Taverna Greca a Monte-Carlo

Dal 16 maggio, Maona Monte-Carlo si è trasformato in un'elegante taverna, ricordando le più affascinanti località delle Cicladi. Questa nuova proposta culinaria e festiva, battezzata "From Mykonos to Monte-Carlo", promette momenti di condivisione, tanto gustosi quanto allegri, incentrati sulla ricca cucina greca. Il pranzo si prolunga in un'atmosfera musicale che pervade tutto il pomeriggio.

Le Delizie Culinarie di Maona

A guidare la proposta gastronomica è lo Chef Erwan Miziane, che esalta i piatti tradizionali della cucina greca. Tra le specialità da assaporare, troviamo il Souvlaki d'agnello, lo Tzatziki fatto in casa, i Dolmadakia tradizionali, le Kefta di Mykonos e l'Orzo ai frutti di mare. Per concludere in dolcezza, Maona offre il classico Baklava al pistacchio, lo Yaourt alla greca con caramello alle amarene e rocher di miele, la Fragola all'Ouzo (la tipica bevanda greca all'anice) e le Loukoumades, deliziose frittelle al miele.

Non mancano i cocktail d'autore, veri e propri gioielli liquidi: l'Orthrys (Aperol polline, Cordiale camomilla, Rakomelo e Champagne), il Pella (Angostura, Rakomelo, Calvados, Succo di mela, Cannella) e il Maona Mule (Skinos cetriolo, Miele Aneto, Ginger Ale).

Informazioni Utili

Maona Monte-Carlo – From Mykonos to Monte-Carlo, Avenue Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Orari di apertura:

Luglio e Agosto: da mercoledì a lunedì, dalle 13:00 alle 19:00

Settembre: da giovedì a domenica, dalle 13:00 alle 19:00

Contatti e prenotazioni: +377 98 06 56 00 / Maona Monte-Carlo | Monte-Carlo Société des Bains de Mer