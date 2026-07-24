L'Ambasciata di Monaco celebra il 21° anniversario dell'avvento al trono del Principe Alberto II

L'8 luglio 2026 l'Ambasciata del Principato di Monaco in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi ha organizzato il tradizionale ricevimento annuale nella propria sede di Bruxelles per celebrare il 21° anniversario dell'avvento al trono di S.A.S. il Principe Alberto II.

All'evento hanno preso parte numerosi invitati, tra cui ambasciatori, rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali, esponenti del mondo politico, economico e culturale e amici del Principato di Monaco.

Nel suo intervento, l'Ambasciatore Frédéric Labarrère ha evidenziato l'eccellenza delle relazioni che Monaco intrattiene con i tre Paesi di accreditamento, ricordando come ciascuno di essi ospiti importanti comunità residenti nel Principato. Ha inoltre sottolineato la solidità di rapporti di lunga data, richiamando le celebrazioni organizzate quest'anno ad Anversa in occasione del 150° anniversario del Consolato Generale Onorario di Monaco.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione europea, l'Ambasciatore ha espresso soddisfazione per la qualità del dialogo con le diverse istituzioni europee, fondato su un rapporto di fiducia e sulla condivisione di valori comuni.

Nel corso del suo discorso ha infine ricordato che Monaco assume, per la prima volta nella sua storia, la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, richiamando le principali priorità che guidano l'azione internazionale del Governo del Principe: la cooperazione internazionale, la difesa dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e il rispetto del multilateralismo.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di degustare una selezione di prodotti e specialità gastronomiche del Principato di Monaco, proposte in occasione del ricevimento.