Sapori d’autunno a Saint-Paul de Vence

L’autunno non colora solo le vie di Saint-Paul de Vence, ma arriva anche nei piatti! Domenica 26 ottobre, a partire dalle 11:00, il celebre villaggio provenzale inviterà residenti e visitatori a celebrare la stagione con “Saveurs d’Automne”, un evento all’insegna del gusto, dell’arte e della convivialità.

I ristoratori locali proporranno piatti gourmet dai sapori di stagione, in un percorso gastronomico che valorizza i prodotti autunnali. Il momento più atteso sarà la tradizionale zuppa di zucca alla “saint-pauloise”, servita all’aperto nel cuore del borgo, per un’esperienza autentica e conviviale.

Quattro luoghi emblematici di Saint-Paul de Vence saranno addobbati nei caldi toni dell’autunno e faranno da cornice a spettacoli di acrobati, musicisti e performance artistiche, trasformando la giornata in una festa dei sensi.

E per concludere con un ricordo speciale, ogni partecipante potrà portare a casa una ciotola decorativa, realizzata dagli artisti del villaggio — un simbolo dell’arte e della tradizione che rendono Saint-Paul de Vence unico in ogni stagione.