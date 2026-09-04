Molini di Triora si prepara alla 65esima edizione della “Sagra della Lumaca”: due giorni di eventi, tradizione e spettacolo

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Molini di Triora annunciano la 65ª edizione della “Sagra della Lumaca”, uno degli appuntamenti più attesi dell’alta Valle Argentina. Due giornate ricche di iniziative, spettacoli e proposte gastronomiche che coinvolgeranno l’intero paese sabato 12 e domenica 13 settembre.

Sabato 12 settembre: teatro itinerante e street food

Dalle 17.00, con partenza da Piazza Roma ogni 20 minuti, la compagnia Per Un Pugno di Maschere porterà in scena “Arcane Vacanze”, spettacolo di teatro itinerante che attraverserà la valle coinvolgendo grandi e piccoli.

A partire dalle 18.00, in via Nuova, spazio a:

Street food

Dj-set

Giochi gonfiabili gratuiti per tutti i bambini

Domenica 13 settembre: escursioni, mercatini, gastronomia e musica

Il centro del paese sarà animato per tutta la giornata da attività, spettacoli e punti di somministrazione.

Ore 09.00 – “Pedalando tra i sapori” Ritrovo e partenza dell’escursione in bicicletta organizzata da Bici in Comune, con itinerario da Molini di Triora.

Ore 10.00 – Via Nuova e centro storico

Punti di somministrazione su ruote con prodotti tipici da “fiera”

Mercanti dell’artigianato e dell’ingegno

Stand di prodotti alimentari provenienti da diverse regioni

Giochi gonfiabili gratuiti lungo il percorso

lungo il percorso Davanti al grande ledwall, il poliedrico Gianni Rossi condurrà la giornata con musica e intrattenimento

Ore 11.00 – Solettone (ingresso del paese)

Gara gastronomica “La Lumaca d’Oro”

Alla stessa ora, nelle attività di somministrazione del centro verranno proposte pietanze a base di lumaca, l’alimento simbolo della Sagra.

Ore 11.30 – Apertura del servizio di ristoro A cura della Pro Loco.

Ore 15.30 – Gara della Lumaca Competizione dedicata ai più piccoli, con premiazione finale.

Spettacoli itineranti e giochi antichi

Durante tutta la giornata, lungo il percorso della fiera, il pubblico sarà accompagnato dalle performance itineranti di:

Mr. Kiwi

Il quartetto acustico Le Pecore Nere

Grazie alla collaborazione con Bici in Comune, in via Nuova sarà allestita un’area con i Giochi Antichi in Legno, gratuiti per grandi e piccini. Un trampoliere floreale sarà inoltre disponibile per selfie e fotografie.

Una festa gratuita e aperta a tutti

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco sottolineano che tutti gli intrattenimenti – artisti, giochi gonfiabili, giochi in legno, musica itinerante, clown e trampoliere – saranno gratuiti per il pubblico.

Grazie alla rinnovata collaborazione con FioriEventi, organizzazione e direzione tecnica della Sagra, si prevede una grande partecipazione per celebrare insieme un appuntamento storico della tradizione molinese.