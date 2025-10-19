Bonsoir Monte-Carlo: l’Opéra di Monte-Carlo celebra Joséphine Baker in un omaggio unico nel suo genere

A cinquant’anni dalla scomparsa di Joséphine Baker, figura leggendaria del XX secolo, l’Opéra di Monte-Carlo le dedica un tributo scenico di rara intensità: Bonsoir Monte-Carlo.

Questa grande revue, creata appositamente per la Principauté, sarà presentata nell’ambito delle celebrazioni per la Fête nationale monégasque, offrendo al pubblico uno spettacolo che unisce musica, danza, immagini e creazione visiva in un dialogo poetico tra passato e presente.

Ideata e messa in scena da Davide Livermore, con la direzione musicale di Yvan Cassar e il libretto di Nicolas Engel, la produzione si distingue per la ricchezza del suo linguaggio scenico e per la qualità artistica della sua équipe.

Le scenografie di Giò Forma, i costumi firmati da Gianluca Falaschi, le luci di Antonio Castro e le proiezioni video curate da D-Wok contribuiscono a costruire un universo visivo di grande eleganza e suggestione, mentre le coreografie di Erika Rombaldoni rendono omaggio alla forza vitale che ha sempre contraddistinto Joséphine Baker.

La soprano sudafricana Pretty Yende, invitata d’onore di questa creazione, porterà la sua voce luminosa e la sua presenza magnetica in un ruolo simbolico che intreccia memoria, emozione e celebrazione.

Accanto a lei, il cast comprende Rachel Valery (Joséphine), Grégory Benchenafi (L’amant) e Brice Lefort (Le jeune homme).

Sul palcoscenico si esibiranno il Coro dell’Opéra di Monte-Carlo e l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, diretti da Stefano Visconti, in una produzione che promette di trasformarsi in uno degli eventi più attesi della stagione.

Un omaggio all’artista e alla donna

Bonsoir Monte-Carlo non è solo un tributo all’artista che fece sognare il pubblico di Parigi e del mondo intero con la sua grazia e il suo talento.

È anche un omaggio alla donna impegnata, coraggiosa e visionaria che seppe incarnare gli ideali di libertà, dignità e fraternità.

Amica della Principessa Grace, Joséphine Baker trovò a Monaco un rifugio e un sostegno prezioso negli ultimi anni della sua vita.

La Principauté le rimane profondamente legata, e questo spettacolo intende rinnovare quel legame, celebrando non solo la diva, ma anche la sua eredità umana e morale.

Date e informazioni

La grande revue andrà in scena:

Mercoledì 19 novembre 2025, alle 19:00 (serata su invito del Palais)

Venerdì 21 novembre 2025, alle 20:00

presso il Grimaldi Forum – Salle des Princes

Per scoprire il contenuto digitale arricchito dedicato a Bonsoir Monte-Carlo e accedere all’iconografia del progetto, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Opéra di Monte-Carlo: https://www.opera.mc/