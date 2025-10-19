 / Business

Antibes Juan-les-Pins, il fascino dell’inverno sulla Costa Azzurra

Dalla luce dorata del mattino ai sapori del Mediterraneo, dalle passeggiate sul mare al relax in spa: cinque buoni motivi per scoprire la città fuori stagione

Antibes, Remparts - @A schram

“5 buone ragioni per visitare Antibes Juan-les-Pins questo inverno”: è lo slogan della nuova campagna promozionale lanciata dall’Office de Tourisme per invitare a riscoprire la perla della Costa Azzurra anche nei mesi più freddi.

Un invito alla lentezza, alla luce e alla dolcezza di un inverno che qui profuma di mare e di Mediterraneo.



1. La luce d’inverno
A dicembre, quando l’alba tinge di oro il Cap d’Antibes e la costa, il clima mite regala giornate brevi ma luminose.

Qui l’inverno è un ritorno alle origini della villeggiatura: chi ama il mare può godersi il sole in spiaggia o praticare kayak, paddle e longe-côte tutto l’anno.

2. I sapori della Provenza
Nel cuore del vecchio Antibes, il Marché Provençal è un tripudio di colori e profumi: verdure fresche, pasta artigianale e prodotti tipici da gustare sotto il sole o nei numerosi ristoranti che uniscono tradizione, creatività e cucina stellata.

3. Relax e benessere
L’inverno è anche il momento ideale per una pausa “cocooning”. L’istituto di talassoterapia Thalazur e gli hotel con spa offrono percorsi rigeneranti e trattamenti esclusivi.

Per chi preferisce una coccola più dolce, caffè e sale da tè accolgono con calore e sapori autentici.

4. Arte e creatività tutto l’anno
Antibes, città d’arte e d’artigianato, ospita gallerie, atelier e il Museo Picasso, cuore pulsante di una scena culturale vivace.

Dalla musica al teatro, fino ai musei vicini di Biot, Grasse o Saint-Paul-de-Vence, la creatività qui non conosce stagioni.

5. Natura e movimento
Il clima mite invita a muoversi: il sentiero costiero del Cap d’Antibes offre panorami mozzafiato tra mare e montagne innevate.

Nei dintorni, i parchi di Valmasque e Brague o i sentieri di Gourdon e Gréolières sono perfetti per escursioni invernali. E per chi preferisce restare in città, una partita di pétanque o un match dei Sharks all’AzurArena completano l’esperienza.

Con il suo equilibrio tra natura, cultura e gastronomia, Antibes Juan-les-Pins si conferma una meta ideale per vivere l’inverno in stile mediterraneo: luminoso, rilassato e irresistibilmente autentico.


Antibes Cathedrale @Y Seuret

Beppe Tassone

