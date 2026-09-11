Comitato di coordinamento, Monaco fa il punto sul processo GAFI contro il riciclaggio

Si è riunito giovedì 10 settembre, sotto la presidenza del Ministro di Stato, il Primo Collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale per la lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione.

Al centro dell’incontro il processo ICRG (International Co-operation Review Group) del GAFI, attualmente in corso, in seguito all’adozione del quarto rapporto sullo stato di avanzamento del Principato durante l’ultima assemblea plenaria del GAFI, nel giugno 2026.

La riunione si inserisce nel percorso di trasformazione avviato dal 2022, che ha portato a una revisione strutturale del sistema nazionale di contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, oltre che al rafforzamento dell’efficacia del dispositivo.

I progressi compiuti hanno portato il GAFI a considerare, in via preliminare, che il Principato abbia ampiamente completato l’attuazione del Piano d’azione definito nel giugno 2024. Alla luce di questi risultati, è stata inoltre programmata una visita sul posto nel Principato.

Nel corso della riunione, il Ministro di Stato ha espresso il proprio apprezzamento e ringraziamento alle autorità per l’impegno e la professionalità dimostrati, nonché per le evoluzioni intervenute dall’inizio della procedura.

Il Ministro ha inoltre sottolineato la necessità di mantenere gli sforzi anche oltre l’attuale processo ICRG, alla luce dei numerosi lavori futuri, tra cui la terza Valutazione nazionale dei rischi, e in vista della prossima valutazione di Monaco da parte del Comitato MONEYVAL.

L’incontro ha infine previsto la presentazione di recenti rapporti di valutazione reciproca relativi ad altri Paesi. Il confronto ha permesso di mettere in prospettiva il sistema monégasco di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo rispetto a quelli adottati in altre giurisdizioni e di individuare le attuali aspettative a livello internazionale.