Street Nav: la nuova app del Principato che apre la strada alla mobilità inclusiva

Il Principato di Monaco continua a distinguersi per il suo impegno concreto in favore dell’accessibilità e dell’inclusione. Giovedì 23 ottobre è stata presentata Street Nav, una nuova applicazione mobile pensata per facilitare gli spostamenti delle persone a mobilità ridotta, offrendo percorsi adattati e informazioni precise sulla praticabilità dei tragitti.

Frutto di un importante lavoro di collaborazione tra il Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità, la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale e diverse associazioni rappresentative delle persone con disabilità, Street Nav rappresenta un modello di cooperazione virtuosa tra istituzioni e cittadini.

L’applicazione propone itinerari personalizzati, elaborati in base alle esigenze specifiche di ogni utente. Tiene conto dell’effettivo stato dei percorsi, segnalando la presenza di scale, pendenze, ascensori, marciapiedi stretti o lavori in corso. Un sistema intelligente che rende possibile pianificare spostamenti sicuri e autonomi, migliorando la qualità della vita quotidiana di residenti, lavoratori e visitatori.

Durante la cerimonia di lancio, il Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, Christophe Robino, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per l’attuazione della politica Handipact:

“Questa realizzazione esprime la volontà di rendere concreta la politica ‘Handipact’, volta all’inclusione di tutte le persone con disabilità. L’app consentirà a chiunque abbia una mobilità ridotta – residenti, dipendenti o visitatori – di spostarsi con maggiore facilità e serenità nel Principato.”

Con Street Nav, Monaco ribadisce il suo impegno a costruire una città più accessibile, sicura e accogliente, dove la tecnologia è messa al servizio del bene comune. Un passo decisivo verso una mobilità davvero inclusiva, che fa il Principato un esempio di innovazione sociale e solidarietà urbana.

