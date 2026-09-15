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Business | 15 settembre 2026, 09:39

Jean-Pierre Petit a Monaco: geopolitica, economia e mercati finanziari al centro della conferenza del MEB (Foto)

All’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, il Presidente dei Cahiers Verts de l’Économie ha analizzato i principali scenari globali davanti ai decisori monegaschi

Crediti fotografici: Sébastien Darrasse / MEB

Crediti fotografici: Sébastien Darrasse / MEB

Venerdì 11 settembre, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ha ospitato la tradizionale conferenza economica di inizio stagione organizzata dal Monaco Economic Board (MEB), in collaborazione con Jutheau Husson, società attiva nella consulenza e nel brokeraggio assicurativo.

Per il nono anno consecutivo, protagonista dell’appuntamento è stato Jean-Pierre Petit, Presidente dei Cahiers Verts de l’Économie, chiamato a proporre la propria lettura dei principali scenari internazionali.

Davanti a una platea composta da decisori e rappresentanti del mondo economico monegasco, l’incontro ha posto al centro dell’attenzione i grandi equilibri della geopolitica mondiale, le dinamiche macroeconomiche e l’evoluzione dei mercati macrofinanziari.

La conferenza ha rappresentato un appuntamento di approfondimento sui principali fattori che influenzano oggi l’economia internazionale, offrendo ai partecipanti un’analisi dedicata agli scenari globali e alle loro possibili ripercussioni sui mercati.

L’iniziativa conferma inoltre la continuità della collaborazione tra il Monaco Economic Board e i suoi partner nell’organizzazione di incontri dedicati all’analisi economica e finanziaria, con l’obiettivo di fornire agli operatori del Principato occasioni di confronto sui principali temi dell’attualità internazionale.

Redazione

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