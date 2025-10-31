Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Anche nel mese di novembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Appuntamenti imperdibili

Coul’heures d’automne – fino al 1° novembre - Antibes

Ideato dall’associazione Label Note (organizzatrice della sChOOL e del festival Nuits Carrées), Coul’Heures d’Automne celebra l’arte urbana ad Antibes. Per quindici giorni, performance murali, laboratori, animazioni e incontri trasformano la città, invitando abitanti e visitatori a ripensare il ruolo dell’arte nello spazio pubblico.



Talent in tech – L’incontro dei mestieri del digitale - 6 novembre – Azurarena, Antibes

Un appuntamento imperdibile nella Région Sud per scoprire le professioni del digitale, incontrare le aziende che assumono, esplorare le formazioni e le innovazioni tecnologiche, nonché le nuove tendenze della tech industry.

In programma: laboratori, job dating, conferenze, scuole e percorsi di formazione. Ingresso libero.



Carte blanche – giovani talenti - 15 e 29 Novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes

In due serate speciali, il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, due concerti dedicati a giovani solisti di talento:

15 novembre: recital pianistico con Allan D’Orlan de Polignac

29 novembre: duo flauto e pianoforte con Victoria Bianchini (flauto traverso) e Alma Ambrosini-Santamaria (pianoforte).





Diversi

Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré - Antibes

"En mission au Fort Carré" – L’8 novembre

"Promenade théâtralisée" - Il 22 novembre

Repair café – L’8 & 22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes

Fête des châtaignes du Safranier – L’8 novembre - Place du Safranier - Antibes

Fête foraine – Fino all’11 novembre - Esplanade du Pré Des Pêcheurs - Antibes

Collecte de sang – Il 14 & 15 novembre - Centre Croix-Rouge - Antibes

7e édition du salon du livre jeunesse - Il 15 & 16 novembre -Antipolis - Palais Des Congrès

Urban trail d'Antibes - Il 23 novembre - Stade du Fort Carré - Antibes

Le salon du mariage - Il 22 & 23 novembre - Antipolis - Palais des Congrès

Conférence "Le plomb d'Antibes" - Il 27 novembre - Salle des associations – Antibes

16e édition de la grande nuit des arts martiaux : mythes & légendes - Il 29 novembre - Azurarena - Antibes

TeatroAnthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

Le misanthrope - Il 3, 4 & 5 novembre

C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 5, 6, 7 & 8 novembre

Les liaisons dangereuses - Il 7 & 8 novembre

A love suprême - Il 14, 15 & 16 novembre

Peeping tom – chroniques - Il 14, 15 & 16 novembre

La compagnie de danse et de théâtre est réputée pour l’esthétique hyperréaliste de ses

Grou - Il 19, 21 & 22 novembre

Stromp - Il 20, 21, 22 & 23 novembre

Inconnu à cette adresse - Il 24 & 28 novembre

Parle-moi d'amour - Il 25, 26 & 27 novembre

Chambre d'hôtes - Il 25, 26, 27, 28 & 29 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

Il faut sauver l'illustre théâtre - Il 1° e 2 novembre

Flan macaron – Il 1° novembre

C'est pas gagné ! - Il 6, 7 & 8 novembre

Les volets clos - Il 9 novembre

Patate - Il 13, 14 & 15 novembre

Le propre de l'homme - Il 20, 21 & 22 novembre

Chez édouard – Il 23 novembre

Zouzi, sportif malgré lui - Il 23 novembre

La vie n'est pas un conte de fée - Il 27, 28 & 29 novembre

La petite sorcière - Il 30 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Dom juan - Il 7, 8, 9, 14, 15 & 16 novembre

Les démons - Il21, 22, 23, 28, 29 & 30 novembre

Ekphrasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 27 novembre

Improvisation théâtrale - Il 30 novembre

Mostre – Esposizioni

Dickie ad Antibes - Fino al 2 novembre - Musée Peynet – Antibes

Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes

La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10

Vecchia Antibes in inglese – A richiesta

Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h

Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10

Le vendredi 28 novembre à 10h