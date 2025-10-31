 / Eventi

Eventi | 31 ottobre 2025, 17:00

Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Rappresentazioni teatrali, feste e concerti. Mostre ed esposizioni. Il programma di un ricco mese di ottobre

Antibes, Fort Carré @Gilles Lefrancq

Antibes, Fort Carré @Gilles Lefrancq

Anche nel mese di novembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.



Appuntamenti imperdibili
Coul’heures d’automne – fino al 1° novembre - Antibes
Ideato dall’associazione Label Note (organizzatrice della sChOOL e del festival Nuits Carrées), Coul’Heures d’Automne celebra l’arte urbana ad Antibes. Per quindici giorni, performance murali, laboratori, animazioni e incontri trasformano la città, invitando abitanti e visitatori a ripensare il ruolo dell’arte nello spazio pubblico.

Talent in tech – L’incontro dei mestieri del digitale - 6 novembre – Azurarena, Antibes
Un appuntamento imperdibile nella Région Sud per scoprire le professioni del digitale, incontrare le aziende che assumono, esplorare le formazioni e le innovazioni tecnologiche, nonché le nuove tendenze della tech industry.
In programma: laboratori, job dating, conferenze, scuole e percorsi di formazione. Ingresso libero.

Carte blanche – giovani talenti - 15 e 29 Novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes
In due serate speciali, il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, due concerti dedicati a giovani solisti di talento:
15 novembre: recital pianistico con Allan D’Orlan de Polignac
29 novembre: duo flauto e pianoforte con Victoria Bianchini (flauto traverso) e Alma Ambrosini-Santamaria (pianoforte).



Diversi

  • Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré - Antibes
  • "En mission au Fort Carré" – L’8 novembre
  • "Promenade théâtralisée" - Il 22 novembre
  • Repair café – L’8 & 22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes
  • Fête des châtaignes du Safranier – L’8 novembre - Place du Safranier - Antibes
  • Fête foraine – Fino all’11 novembre - Esplanade du Pré Des Pêcheurs - Antibes
  • Collecte de sang – Il 14 & 15 novembre - Centre Croix-Rouge - Antibes
  • 7e édition du salon du livre jeunesse - Il 15 & 16 novembre -Antipolis - Palais Des Congrès
  • Urban trail d'Antibes - Il 23 novembre - Stade du Fort Carré - Antibes
  • Le salon du mariage - Il 22 & 23 novembre - Antipolis - Palais des Congrès
  • Conférence "Le plomb d'Antibes" - Il 27 novembre - Salle des associations – Antibes
  • 16e édition de la grande nuit des arts martiaux : mythes & légendes - Il 29 novembre - Azurarena - Antibes

TeatroAnthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

  • Le misanthrope - Il 3, 4 & 5 novembre
  • C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 5, 6, 7 & 8 novembre
  • Les liaisons dangereuses - Il 7 & 8 novembre
  • A love suprême - Il 14, 15 & 16 novembre
  • Peeping tom – chroniques - Il 14, 15 & 16 novembre
  • La compagnie de danse et de théâtre est réputée pour l’esthétique hyperréaliste de ses 
  • Grou - Il 19, 21 & 22 novembre
  • Stromp - Il 20, 21, 22 & 23 novembre
  • Inconnu à cette adresse - Il 24 & 28 novembre
  • Parle-moi d'amour - Il 25, 26 & 27 novembre
  • Chambre d'hôtes - Il 25, 26, 27, 28 & 29 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

  • Il faut sauver l'illustre théâtre - Il 1° e 2 novembre
  • Flan macaron – Il 1° novembre
  • C'est pas gagné ! - Il 6, 7 & 8 novembre
  • Les volets clos - Il 9 novembre
  • Patate - Il 13, 14 & 15 novembre
  • Le propre de l'homme - Il 20, 21 & 22 novembre
  • Chez édouard – Il 23 novembre
  • Zouzi, sportif malgré lui - Il 23 novembre
  • La vie n'est pas un conte de fée - Il 27, 28 & 29 novembre
  • La petite sorcière - Il 30 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

  • Dom juan - Il 7, 8, 9, 14, 15 & 16 novembre
  • Les démons - Il21, 22, 23, 28, 29 & 30 novembre
  • Ekphrasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 27 novembre
  • Improvisation théâtrale - Il 30 novembre

Mostre – Esposizioni

  • Dickie ad Antibes - Fino al 2 novembre - Musée Peynet – Antibes
  • Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes
  • La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
  • Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
  • Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
  • Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
  • Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
  • Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
  • Visite guidate
  • L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Visite guidate

  • Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
  • Vecchia Antibes in inglese – A richiesta 
  • Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h
  • Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10
  • Le vendredi 28 novembre à 10h

Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.


Files:
 2025-11-Le-Mois-a-AJLP (2.9 MB)

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium