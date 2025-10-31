Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Anche nel mese di novembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.
Appuntamenti imperdibili
Coul’heures d’automne – fino al 1° novembre - Antibes
Ideato dall’associazione Label Note (organizzatrice della sChOOL e del festival Nuits Carrées), Coul’Heures d’Automne celebra l’arte urbana ad Antibes. Per quindici giorni, performance murali, laboratori, animazioni e incontri trasformano la città, invitando abitanti e visitatori a ripensare il ruolo dell’arte nello spazio pubblico.
Talent in tech – L’incontro dei mestieri del digitale - 6 novembre – Azurarena, Antibes
Un appuntamento imperdibile nella Région Sud per scoprire le professioni del digitale, incontrare le aziende che assumono, esplorare le formazioni e le innovazioni tecnologiche, nonché le nuove tendenze della tech industry.
In programma: laboratori, job dating, conferenze, scuole e percorsi di formazione. Ingresso libero.
Carte blanche – giovani talenti - 15 e 29 Novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes
In due serate speciali, il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, due concerti dedicati a giovani solisti di talento:
15 novembre: recital pianistico con Allan D’Orlan de Polignac
29 novembre: duo flauto e pianoforte con Victoria Bianchini (flauto traverso) e Alma Ambrosini-Santamaria (pianoforte).
Diversi
- Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré - Antibes
- "En mission au Fort Carré" – L’8 novembre
- "Promenade théâtralisée" - Il 22 novembre
- Repair café – L’8 & 22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes
- Fête des châtaignes du Safranier – L’8 novembre - Place du Safranier - Antibes
- Fête foraine – Fino all’11 novembre - Esplanade du Pré Des Pêcheurs - Antibes
- Collecte de sang – Il 14 & 15 novembre - Centre Croix-Rouge - Antibes
- 7e édition du salon du livre jeunesse - Il 15 & 16 novembre -Antipolis - Palais Des Congrès
- Urban trail d'Antibes - Il 23 novembre - Stade du Fort Carré - Antibes
- Le salon du mariage - Il 22 & 23 novembre - Antipolis - Palais des Congrès
- Conférence "Le plomb d'Antibes" - Il 27 novembre - Salle des associations – Antibes
- 16e édition de la grande nuit des arts martiaux : mythes & légendes - Il 29 novembre - Azurarena - Antibes
TeatroAnthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes
- Le misanthrope - Il 3, 4 & 5 novembre
- C'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure - Il 5, 6, 7 & 8 novembre
- Les liaisons dangereuses - Il 7 & 8 novembre
- A love suprême - Il 14, 15 & 16 novembre
- Peeping tom – chroniques - Il 14, 15 & 16 novembre
- Peeping tom – chroniques - Il 14, 15 & 16 novembre
- Grou - Il 19, 21 & 22 novembre
- Stromp - Il 20, 21, 22 & 23 novembre
- Inconnu à cette adresse - Il 24 & 28 novembre
- Parle-moi d'amour - Il 25, 26 & 27 novembre
- Chambre d'hôtes - Il 25, 26, 27, 28 & 29 novembre
Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes
- Il faut sauver l'illustre théâtre - Il 1° e 2 novembre
- Flan macaron – Il 1° novembre
- C'est pas gagné ! - Il 6, 7 & 8 novembre
- Les volets clos - Il 9 novembre
- Patate - Il 13, 14 & 15 novembre
- Le propre de l'homme - Il 20, 21 & 22 novembre
- Chez édouard – Il 23 novembre
- Zouzi, sportif malgré lui - Il 23 novembre
- La vie n'est pas un conte de fée - Il 27, 28 & 29 novembre
- La petite sorcière - Il 30 novembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Dom juan - Il 7, 8, 9, 14, 15 & 16 novembre
- Les démons - Il21, 22, 23, 28, 29 & 30 novembre
- Ekphrasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 27 novembre
- Improvisation théâtrale - Il 30 novembre
Mostre – Esposizioni
- Dickie ad Antibes - Fino al 2 novembre - Musée Peynet – Antibes
- Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes
- La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- Visite guidate
- L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
- Vecchia Antibes in inglese – A richiesta
- Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h
- Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10
