Monaco - il cuore dello yachting internazionale: innovazione, sostenibilità e futuro allo Yacht Club

Tra settembre e ottobre, il calendario del Yacht Club de Monaco riunisce alcuni dei principali appuntamenti dedicati al futuro della nautica internazionale.

Con 411 aziende e più di 1.400 posti di lavoro a terra, lo yachting occupa un ruolo centrale nel Principato di Monaco. In questo contesto, il Yacht Club de Monaco si è affermato come uno dei principali punti di riferimento e di incontro dello yachting internazionale nel Mediterraneo.

«A Monaco, decisori, armatori e professionisti del settore si incontrano durante tutto l’anno per far emergere nuove iniziative e contribuire a delineare il futuro della filiera. Questa vicinanza favorisce gli scambi con le autorità e contribuisce ad accelerare i progetti», sottolinea Bernard d’Alessandri, Direttore e Segretario Generale dello Y.C.M., presidente del Cluster «Yachting Monaco» e della Chambre Patronale du Yachting.

Dopo il Ferretti Group Private Preview e il concerto degli OneRepublic, organizzato lo scorso 5 settembre nel cuore della YCM Marina, il calendario prosegue con una serie di appuntamenti dedicati all’innovazione e alla sostenibilità: il 6° Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, in programma il 20 e 21 settembre, il 35° Monaco Yacht Show, dal 23 al 26 settembre, il 31° Captains’ Forum, il 24 settembre, e il Winter Pop-Up by Cluster Yachting Monaco, previsto l’8 ottobre.

Il 6° Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous riunirà gestori, investitori, architetti e operatori industriali del settore. L’iniziativa, organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nella creazione e gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, mette in relazione i professionisti impegnati nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture portuali con quelli che lavorano alle soluzioni per la nautica del futuro.

Il Yacht Club de Monaco sarà inoltre al centro degli appuntamenti legati al Monaco Yacht Show, in occasione del quale accoglierà gli armatori di superyacht durante il tradizionale YCM Owners’ Lunch e i capitani per il Captains’ Forum.

La 31ª edizione del Captains’ Forum, organizzata in collaborazione con Jutheau Husson, Oceanco, MB92 Group e ICON Yachts, sarà dedicata alle energie del futuro applicate alle navi e agli yacht. Di fronte alla diversificazione delle soluzioni di propulsione, l’incontro metterà a confronto tecnologie disponibili, esperienze operative e soluzioni in fase di sviluppo, affrontando una questione centrale: quali tecnologie possono essere realmente implementate a bordo?

Gli appuntamenti rientrano nella strategia collettiva «Monaco, Capital of Advanced Yachting», promossa dal Yacht Club de Monaco con l’obiettivo di avvicinare armatori e utilizzatori degli yacht, progettisti, operatori e sviluppatori delle tecnologie destinate alla nautica del futuro.

Tra gli strumenti sviluppati nell’ambito di questa strategia figura il SEA Index®, lanciato nel 2020 dal Yacht Club de Monaco e Credit Suisse, marchio del gruppo UBS, e certificato da Lloyd’s Register. Il sistema consente di valutare l’impatto ambientale delle imbarcazioni da diporto a partire da 10 metri, misurandone in particolare le emissioni di CO₂ indipendentemente dal sistema di propulsione utilizzato, sulla base di una metodologia scientifica e di criteri verificati da soggetti terzi indipendenti.

Il dispositivo è affiancato da un indicatore sviluppato con AtmoSud, che integra la qualità dell’aria considerando gli ossidi di azoto e le particelle fini. Sono oltre 25 i porti distribuiti nel Mediterraneo, nei Caraibi, alle Seychelles e in Giappone che hanno aderito alla rete SEA Index®. L’obiettivo è disporre di dati comparabili per comprendere l’impatto ambientale degli yacht e individuare gli strumenti per migliorarlo.

L’attività del Yacht Club de Monaco proseguirà durante tutto l’anno nell’ambito della delegazione di servizio pubblico, attraverso un programma rivolto ai diversi protagonisti dello yachting.

Tra gli appuntamenti già previsti figura il Monaco Capital of Advanced Yachting Rendezvous, in programma dal 13 al 16 marzo 2027. Il programma prevede il YCM Yachting Student Fair, dedicato alla valorizzazione delle professioni del settore tra gli studenti; il Day of Exploration, realizzato in collaborazione con l’Explorers Club di New York per favorire il dialogo tra yachting e comunità scientifica; il Business Symposium, dedicato allo sviluppo economico della filiera; e la cerimonia degli YCM Explorer Awards, destinata a valorizzare gli armatori impegnati.

A questi appuntamenti si aggiunge la 14ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge, in programma dal 29 giugno al 3 luglio 2027. L’iniziativa si propone come laboratorio di innovazione nel quale università provenienti da tutto il mondo sviluppano nuove forme di mobilità marittima e testano le proprie tecnologie in condizioni reali.

Attraverso questi eventi e iniziative, il Yacht Club de Monaco riunisce quindi i diversi protagonisti dello yachting internazionale attorno all’obiettivo di accompagnare l’evoluzione del settore e contribuire alla costruzione di una nautica sempre più innovativa, responsabile e orientata al futuro.