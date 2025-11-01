CFM Indosuez e l’Institut océanographique rinnovano la loro alleanza per la tutela dell’Oceano (FOTO)

CFM Indosuez Wealth Management ha rinnovato per altri tre anni, dal 2026 al 2028, il proprio partenariato con l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, riaffermando un impegno condiviso per la protezione e la valorizzazione dell’Oceano.

Avviata nel 2020, la collaborazione unisce due istituzioni di riferimento nel Principato, accomunate dall’obiettivo di sostenere iniziative tangibili a favore degli ecosistemi marini e della conoscenza del mondo oceanico.

Nel quadro del nuovo accordo, l’Institut océanographique continuerà a fornire la propria competenza scientifica ed educativa a CFM Indosuez, con particolare attenzione ai temi dell’economia blu e della sostenibilità.

Il partenariato offrirà inoltre esperienze esclusive ai clienti della banca – come conferenze dedicate e visite private al Museo oceanografico di Monaco – e permetterà ai collaboratori di partecipare attivamente ai progetti dell’Istituto attraverso giornate solidali.

Pioniere della finanza sostenibile nel Principato, CFM Indosuez ha lanciato nel 2002 il primo fondo monegasco dedicato allo sviluppo sostenibile. Tra il 2021 e il 2023, ha introdotto la gamma di prodotti CFM Indosuez Oceano, sviluppata in collaborazione con Crédit Agricole CIB, che include una componente solidale: una donazione da parte dei clienti, integrata da CFM Indosuez e Crédit Agricole CIB.

Grazie a questa iniziativa, 450.000 euro sono stati devoluti all’Institut océanographique a sostegno del programma Mission Polaire e delle azioni di conservazione dell’Oceano e dei suoi ecosistemi.

«Il rinnovo di questo partenariato dimostra il nostro impegno autentico e duraturo per la salvaguardia degli oceani», ha dichiarato Bénédicte Chrétien, Direttrice generale di CFM Indosuez Wealth Management.

«Collaborare con un’istituzione di prestigio come l’Institut océanographique significa unire finanza responsabile e azione concreta a beneficio dell’ambiente e delle generazioni future.»

«Condividiamo la stessa visione di un futuro più sostenibile per il pianeta e per l’Oceano», ha aggiunto Robert Calcagno, Direttore generale dell’Institut océanographique.

«Il sostegno di CFM Indosuez è essenziale per ampliare l’impatto delle nostre iniziative e promuovere una mobilitazione collettiva sempre più forte.»

Chi siamo

CFM Indosuez Wealth Management – Monaco

Fondata nel 1922 da importanti famiglie monegasche, CFM Indosuez Wealth Management è la prima banca del Principato e rappresenta il marchio Indosuez Wealth Management a Monaco. Con circa 400 collaboratori e cinque agenzie sul territorio, unisce competenze locali e accesso al vasto network internazionale del gruppo Crédit Agricole. Pioniera nella finanza sostenibile, la banca è stata eletta per il nono anno consecutivo “Miglior banca di Monaco” dal magazine Global Finance.

https://monaco.ca-indosuez.com/

Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

Fondato nel 1906 dal Principe Alberto I di Monaco, l’Institut océanographique è riconosciuto di utilità pubblica e agisce da oltre un secolo per far conoscere, amare e proteggere l’Oceano. Attraverso il Museo oceanografico di Monaco e la Maison de l’Océan a Parigi, la Fondazione promuove ricerca, educazione e sensibilizzazione a livello internazionale per una gestione sostenibile dell’ambiente marino.

https://www.oceano.org/



