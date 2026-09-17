Isabelle Berro-Amadeï in visita a Kyïv: giustizia internazionale, sostegno all’Ucraina e tutela delle popolazioni vulnerabili

Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni esterne e della Cooperazione di Monaco e Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con il Ministro degli Affari Esteri ucraino, S.E. Andriy Sybiha. ©DR

Nell’ambito della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione e Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha effettuato martedì 15 settembre una visita a Kyïv, in Ucraina.

Nel corso della missione, Isabelle Berro-Amadeï ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri ucraino, S.E. Andriy Sybiha. I due hanno deposto una corona di fiori al “Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine”, in piazza Mykhailivska, in omaggio alle vittime della guerra, prima di svolgere un incontro bilaterale seguito da una conferenza stampa.

La Presidente del Comitato dei Ministri ha inoltre incontrato il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Sociali, della Famiglia e dell’Unità, il Presidente del Parlamento e il Commissario per i diritti umani.

Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni esterne e della Cooperazione di Monaco e Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con il Ministro degli Affari Esteri ucraino, S.E. Andriy Sybiha. ©DR.



Al centro degli incontri è stata la giustizia internazionale, con particolare attenzione ai diversi meccanismi sviluppati sotto l’egida del Consiglio d’Europa per garantire la riparazione dei danni provocati dall’aggressione russa e perseguire i responsabili. Tra questi figurano il Registro dei danni, di cui Monaco è membro fondatore, la futura Commissione internazionale per le richieste di risarcimento per l’Ucraina e i lavori avviati per la costituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Il Consiglio d’Europa indica il sostegno all’Ucraina e i meccanismi di responsabilità e riparazione tra i principali ambiti della propria azione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla protezione delle popolazioni più vulnerabili, con il ritorno dei bambini ucraini trasferiti o deportati illegalmente indicato come una delle priorità del Comitato dei Ministri. Gli incontri hanno inoltre riguardato il sostegno all’Ucraina nel rafforzamento delle proprie istituzioni e dello Stato di diritto.

A margine degli incontri politici, Isabelle Berro-Amadeï ha visitato la cattedrale di Santa Sofia di Kyïv, primo sito dell’Ucraina inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Nel corso della visita, Isabelle Berro-Amadeï ha sottolineato la resilienza del popolo ucraino, impegnato nella difesa dell’indipendenza e della sovranità del Paese e dei valori fondamentali sostenuti collettivamente all’interno del Consiglio d’Europa. Ha inoltre ribadito la determinazione del Comitato dei Ministri a lavorare per una pace giusta e duratura, fondata sul rispetto del diritto internazionale.