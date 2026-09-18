Come raggiungere il Monaco Yacht Show 2026: trasporti pubblici e Parking des Salines le soluzioni consigliate

Il Monaco Yacht Show 2026 si terrà dal 23 al 26 settembre in Principato. In occasione della manifestazione, che richiama un importante afflusso di visitatori, viene raccomandato di privilegiare i trasporti pubblici per raggiungere Monaco.

I treni e la rete di autobus Zou! rappresentano infatti le soluzioni più adatte per gli spostamenti verso il Principato durante i periodi di maggiore affluenza. Per i collegamenti all’interno di Monaco, inoltre, le linee della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) saranno accessibili gratuitamente dal 18 al 30 settembre. Il Governo del Principato ha infatti riconfermato anche per il 2026 la gratuità degli autobus in occasione dei principali eventi organizzati a Monaco, nell’ambito del piano di mobilità.

Per i visitatori del Monaco Yacht Show che devono raggiungere il Principato in automobile, il Parking relais des Salines costituisce un’alternativa per evitare la circolazione nel centro cittadino. Situato all’ingresso di Monaco e dotato di un’elevata capacità, il parcheggio consente di raggiungere rapidamente Port Hercule, sede del salone, a piedi oppure utilizzando gli autobus della CAM.

Dal mese di aprile 2025, la Direction des Parkings Publics mette inoltre a disposizione la possibilità di prenotare online il posto auto attraverso la piattaforma resa.parkings.mc.

La prenotazione consente di garantirsi un posto per una durata compresa tra mezza giornata e quattordici giorni, con condizioni tariffarie vantaggiose e la possibilità di effettuare più ingressi e uscite durante il periodo prenotato.

Al di fuori dei periodi in cui le linee CAM sono gratuite, chi parcheggia alle Salines può inoltre usufruire, presentando il biglietto del parcheggio, di una carta da dieci viaggi valida sull’intera rete degli autobus. Si tratta di una misura applicata durante tutto l’anno, pensata per facilitare ulteriormente gli spostamenti all’interno del Principato.

Per raggiungere il Parking des Salines dalla propria posizione: