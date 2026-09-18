World Cleanup Day 2026: Monaco invita i cittadini a partecipare alla giornata di pulizia

Monaco partecipa al World Cleanup Day, la Giornata mondiale dedicata alla pulizia del pianeta e alla sensibilizzazione sull’importanza della tutela dell’ambiente. L’appuntamento è per domani mattina, sabato 19 settembre, alle 9.30, con una passeggiata di raccolta dei rifiuti organizzata dalla Mairie de Monaco.
Il ritrovo è fissato alla Médiathèque Caroline, al 5 promenade Honoré II, da dove prenderà il via l’azione di raccolta.
L’iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di contribuire concretamente alla pulizia degli spazi del Principato e di partecipare a un’attività collettiva dedicata alla tutela dell’ambiente.
Il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti sarà fornito dalla Société Monégasque d’Assainissement (SMA), permettendo ai partecipanti di prendere parte all’iniziativa con l’attrezzatura messa a disposizione dagli organizzatori.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione via e-mail all’indirizzo: environnement@mairie.mc.
La Mairie de Monaco invita quindi tutti coloro che desiderano contribuire a raggiungere la Médiathèque Caroline e a unirsi alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del World Cleanup Day 2026.
Un gesto concreto e collettivo per contribuire alla pulizia del Principato: Pronti con i guanti? Si parte!