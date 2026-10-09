L'Oroscopo di Corinne dal 9 al 15 ottobre

ARIETE: Siete dei zucconi che lottano al fine di tagliare i traguardi ambiti e ciò vi rende merito anche perché a forza di picchiare sul medesimo tasto otterrete quello che desiderate a patto comunque di ascoltare anche i consigli di una savia persona al fine di non sbagliare per eccesso di impulsività. Non da escludere dei corrucci per un amico o parente ma anche delle personali soddisfazioni alla faccia degli invidiosi e degli astiosi. Festa o cena a cui aderire.

TORO: In un preciso contesto sembrerete una polveriera in procinto di esplodere e, se la goccia dovesse traboccare dal vaso, non esiterete a dare il benservito a chi si crede sempre al di sopra delle parti. La settimana vi vedrà spettatori di accadimenti buffi implicita una scoperta lasciante a bocca aperta, una novella inopinata, degli attimi gaudenti, un augurio da porgere, un incontro casuale e un lavoretto da terminare. Amica da andare a trovare. Week end godereccio.

GEMELLI: Indecisi sulla strada da intraprendere taluni nativi dondoleranno sulle onde del dubbio trovando arduo mantenere una certa libertà d’azione in imprese ed iniziative ambite… In aggiuntiva, un susseguirsi di situazioni imbarazzanti o di sottintese prese per i fondelli, farà uscire dal seminato. Tra venerdì e martedì avrete inoltre sarete talmente incasinati dal sembrare quasi arrabbiati. Alimentazione da correggere e medico da consultare. Domenica allettante.

CANCRO: “Tutto è bene ciò che finisce bene” sarà il vostro primo pensiero dopo esser passati attraverso il vaglio di una prova, cavandovela per mezzo pelo striminzito da un garbuglio, una complicazione, un guaio e, malgrado persistano ansie per un qualcosa che dovrete cambiare, vi leverete un bel fardello... Stupori da un uomo e gioie da bestiole o figlioli. Contiguità con avvocati o enti sanitari. Occhio a non beccare raffreddori o forme influenzali!

LEONE: La parola “chiarezza” dovrà entrare nel vocabolario quotidiano al fine di scansare malintesi, sia che si tratti di sentimenti come di quattrini, professione o contratti. Un tipo tenterà di mettervi in cattiva luce spettegolando od oltraggiando: mettetelo in riga senza tante perifrasi e, prima di confidarvi con chicchessia, riflettete abbondantemente! Qualche nativo aderirà a fiere o manifestazioni altri invece si troveranno dinanzi ad una decisione coinvolgente terze persone.

VERGINE: Il tran tran, con i suoi limiti e uggiosità, sembrerà prendere il sopravvento impedendo una serena visione dell’esistenza ma, uscendo dal letargo, combinando qualcosina di carino, coltivando un hobby o frequentando soggetti carismatici ed intelligenti, riscoprirete la gioia di sentirvi utili e veder chiaro in voi stessi. Chi attua in un ente pubblico riceverà un piccolo smacco. Contatti con dottori magari per un controllino. Venerdì e lunedì strampalati.

BILANCIA: Con la Luna, che il 10 ottobre si fa bella nuova a 10°22’della vostra costellazione, la spunterete su grane ed avversari emanando un fascino pronto a catturare l’interesse altrui oppure riceverete una profferta tutta da vagliare. Un neo sarà costituito dall’insistenza di un losco personaggio, un problemino di salute, da un’idea non condivisa o da una bolletta esagerata. Fattibili dei ritrovi con amiconi, degli omaggi e un compleanno veramente singolare!

SCORPIONE: Forse causa il cambio stagionale o quegli inconvenienti quotidiani che ben conoscete, faticherete a concentrarvi, sbottando ad ogni ingerenza e giungendo a sera stanchi e spossati. Non da escludere vi ritroviate faccia a faccia con personaggi che preferireste non vedere, l’arrivo di una strabiliante missiva e l’inclinazione a dispepsie, sballi glicemici od ormonali: controllate la dieta e non esagerate con fritti o intingoli! I nati in novembre si toglieranno uno sfizio.

SAGITTARIO: Siate fiduciosi in quanto, alla faccia della sfiga, avrete modo di tirare respiri di sollievo vedere un po' di luce dopo le trascorse angustie e iniziare a programmare quel qualcosa di carino a cui avevate dovuto rinunciare. Nel contempo accadranno un paio di eventi preposti ad emozionarvi e, se un rammarico demoralizzerà, l’arrivo di qualcosa di bello entusiasmerà. Coltivate altresì un’amicizia avete parecchio da offrire. Domenica fermentata! Spostamenti domenicali.

CAPRICORNO: Ci sarà chi si permetterà di criticare il vostro operato malgrado vi siate sempre fatti in quattro per soddisfare le esigenze di chi poco da e tanto pretende… Ma non angustiatevi e fate spallucce: vedrete che presto tutto si aggiusterà. Fattibili delle incomprensioni con chi vi vive accanto, dei guizzi di stanchezza, un acciacco da curare, una delicata faccenda da sistemare, dei corrucci per un familiare e un’incavolatura domenicale. Nel week end invece vi riposerete.

ACQUARIO: Rammentate che “tutto si può dire ma non a tutti” e che basta una frase mal interpretata ad incrinare interrelazioni, amicizie, collaborazioni: riflettete quindi prima di inveire e, nel reclamare presunte o reali ragioni, usate tattica e diplomazia! Nei prossimi dì accadranno tanti di quei fatterelli dal non avere neppure il tempo di annoiarvi! Se degli amici propongono un diversivo accondiscendete e vi divertirete … Amico da omaggiare e numeri da giocare.

PESCI: Scrollatevi di dosso il torpore di mesetti impegnativi e datevi una smossa perché è proprio da adesso che dovete agire, inquadrare sbilenche faccende e provare a modificare ciò che non funge partendo dal presupposto cader preda della malinconia o della rabbia non farebbe che ritardare una riuscita. Attenti soltanto ad un personaggio presuntuoso e poco saggio! Nel complesso però non andrà malaccio visto che riuscirete in un intento o a far ragionare una capa tosta.

E che le stelle, corteggiate dalla Luna, portino a tutti un po’ di fortuna…