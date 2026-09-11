L'Oroscopo di Corinne dall'11 al 17 settembre

ARIETE: Per molti si preannuncia una fase incongrua durante la quale mantenere la calma o sfoderare compiacenti sorrisini risulterà faticoso compresi dei guizzi di incertezza di fronte ad un bivio esistenziale. Una sfuriata verrà mal interpretata, un parente si comporterà ambiguamente, l’amore vi porrà dinanzi ad interrogativi e la salute andrà salvaguardata specie se soffrite di processi infiammatori. Fattibili dei diverbi con un Toro, Cancro o Capricorno.

TORO: Incasinati e nervosetti risponderete maluccio a provocazioni ed insinuazioni: quindi in caso di paturnie meglio lasciarvi stare e aspettare che le lune si raddrizzino, così come la tensione porterà talune coppiette a battibeccare anche se, quasi nel contempo, una sorpresina commuoverà… Fate inoltre luce su di una faccenda dai contorni oscuri indipendentemente dal fatto che tocchi voi, partner o familiari e state accanto ad un amico abbisognante di solidarietà.

GEMELLI: Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di motivazioni personali … Occhio nel contempo a non incrinare un rapporto interpersonale per orgoglio o malumori… Rivedrete una persona cara, avrete successo in ciò che sta a cuore e conoscerete persone nuove. Serate mangerecce e amori nascenti per single e adolescenti. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di magnesio, potassio e ricostituenti.

CANCRO: Ormai gli effetti di Saturno quadrato al Sole li avete sperimentati per mezzo di inquietudini e disagi…Ora sta a voi mutare il corso di ciò che non funge adoperando la logicità ed evitando di ritornare su vostri passi. Non da escludere contatti con legali, amministratori o dottori. I nati in luglio confidino della risoluzione di un patema e degustino le correnti giornate in attesa di un prossimo ottobre alquanto incisivo per affetti, famiglia, salute e valute. Domenica pazzerella.

LEONE: Con l’approssimarsi dell’autunno vi sentirete un po’ stanchi specie se non avete staccato la spina o lo stress sovrabbonda… Ma la corrente settimana non concede requie considerate le innumerevoli cosette da sistemare e i mugugni altrui da sopportare: ragion per cui rimboccatevi le maniche, assumete delle vitamine e nel week end, se fattibile, riposatevi. Una larvata tendenza alla disattenzione porterà, alcuni nativi, a spaccare involontariamente degli oggetti. Sorprese nel week end.

VERGINE: Il ritorno alla routine vi calzerà strettino anche causa degli accadimenti atti a portare l’ansia alle stelle e l’agitazione a portata di giornata. Qualche corruccio proverrà da erogazioni, congiunti, attività o da problemi che non riuscite a risolvere come vorreste. Nel contempo però giungerà una novella atta a risollevare il morale e l’opportunità di trascorrere ore beate insieme a gente genuina o a chi amate. In posti affollati state attenti al portafoglio o beni personali!

BILANCIA: Ma che fascinosa questa Luna che l’11 settembre si fa nuova proprio nella vostra costellazione! Con tal sostegno non avrete di che lamentarvi a parte il fatto di essere talmente indaffarati dall’arrivare a sera mezzi intronati. I maschietti approfondiranno un’amicizia atta magari a commutarsi in un sentimento, mentre le ottobrine vivranno attimi emozionanti. In aggiuntiva, a qualsiasi sesso apparteniate, sorvegliate le finanze e un benessere più o meno latitante.

SCORPIONE: Che squallore appurare che esiste della gente così sordida dal non farsi scrupoli nel sentenziare o denigrare: a tal proposito la miglior soluzione è estrapolare il pungiglione e non dare, a tali meschini, alcuna soddisfazione… Grana da arginare e spese da contenere specie se il conticino è rosso come un gamberino. Poiché i malintesi saranno a portata di giornata molto espliciti al fine di non creare tensioni. Approfondite altresì una storia e coltivate un hobby.

SAGITTARIO: Pieni di buone intenzioni vi farete in quattro per chi, dietro quel sorrisino da finto saccente, non comprende un accidente, però converrà azionare l’arguzia e le doti diplomatiche affinché una discussione non sollevi un polverone! Una questione destante apprensione invece si decifrerà. Oltretutto un evento significativo modificherà la quotidianità e una chiamata stupirà. Gli habitué del gioco potrebbero vincere qualcosa mentre in amore aspettatevi l’inverosimile!

CAPRICORNO: Poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, delle notizie inaspettate e qualche doloretto sparso. Con un’estate quasi in via di estinzione tante cosine si inquadreranno specie se talune faccende hanno subìto rallentamenti. Il week end sarà un po’ sbilenco ma interessante.

ACQUARIO: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, una ripresa psicofisica, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un’amica o un componente del parentado additerà preoccupazioni e nell’habitat circostante tenderete a fare parecchia confusione specie quando vi verranno riferiti discorsi contrastanti. Piccolo evento da festeggiare. Nel week end combinerete un bel ritrovo.

PESCI: In piena ebollizione mentale non saprete che pesci pigliare riguardo una decisione spettante voi o familiari ma, fortunatamente, il trigono di Marte vi aiuterà a schiarire le idee anche se i prossimi giorni appaiono essere talmente frementi dal lasciare esiguo spazio alle esigenze individuali, comprese delle arrabbiature, dei contatti con mezzi matti, degli sbuffi costanti e delle faccende da inquadrare. Sia una donna che un uomo si comporteranno strambamente. Domenica bislacca.

Le stelle ci fanno capire che una luce brilla sempre… anche nell’oscurità…