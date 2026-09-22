Roquebrune-Cap-Martin, “Oui, Chef!”: il 3 e 4 ottobre il festival della gastronomia con Marcel Ravin

Marcel Ravin, chef pluristellato e padrino della prima edizione di “Oui, Chef!”, è chef esecutivo del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. È alla guida del Blue Bay Marcel Ravin, due stelle Michelin, e di Elsa, una stella Michelin.

Roquebrune-Cap-Martin si prepara ad accogliere la prima edizione di “Oui, Chef!”, nuovo appuntamento dedicato alla gastronomia e all’art de vivre mediterraneo, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre al parco del Cap-Martin.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la delegazione Disciples d’Escoffier Riviera Côte d’Azur, Corse & Monaco ed è posta sotto il patrocinio del chef Marcel Ravin, due stelle al Blue Bay Marcel Ravin e una stella a Elsa Marcel Ravin. Il festival nasce con l’obiettivo di riunire chef, artigiani, produttori, professionisti e appassionati, valorizzando la trasmissione dei saperi e la scoperta dei prodotti e delle specialità gastronomiche del territorio.

Nel corso delle due giornate, il parco del Cap-Martin, immerso in un’oliveta centenaria affacciata sul Mediterraneo, ospiterà più di 15 chef e 24 stand gastronomici. Il programma prevede nove dimostrazioni culinarie e masterclass, tre conferenze e incontri dedicati alla gastronomia, alla sua storia, ai mestieri e ai savoir-faire, oltre a cinque laboratori e animazioni pensati per bambini e famiglie. Sono inoltre previste due cerimonie di intronizzazione dei Disciples d’Escoffier.

La giornata di sabato 3 ottobre si aprirà alle 10 con l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Roquebrune-Cap-Martin Patrick Cesari, del presidente della delegazione Disciples Escoffier RCACM Jean-Claude Brugel e di Marcel Ravin. Il programma proseguirà con laboratori di cucina, dimostrazioni e conferenze. Tra gli appuntamenti figurano la preparazione di una coscia di pollo croccante con ravioli di verdure di stagione a cura di Jean-Claude Brugel, l’“Œuf parfait” di Alessandro Callegari e la “Tarte tatin de tomates caramélisées” di Jérôme Rigaud. Nel pomeriggio sono previste anche una dimostrazione di Éric Brujan e l’intronizzazione di Marcel Ravin e di nuovi membri della delegazione Disciples Escoffier.

Domenica 4 ottobre il programma comprenderà, tra gli altri appuntamenti, laboratori dedicati alla preparazione degli gnocchi e ai “Cakes Bowl” multicolori, oltre alle dimostrazioni di Marc Salichon, Marcel Ravin, Jean-Laurent Basile, Frédéric Ramos e Jean-Luc L’Hourre con Gilles Brunner. In calendario anche una conferenza dedicata al mondo del cioccolato e una nuova cerimonia di intronizzazione dei membri della delegazione Disciples Escoffier Riviera Côte d’Azur, Corse & Monaco.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche ai bambini, con laboratori di cucina e uno spazio nel quale potranno colorare e personalizzare la propria toque da chef. Gli atelier di cucina sono accessibili a partire da 10 euro, con iscrizione presso lo stand dei Disciples Escoffier.

“Oui, Chef!” sarà inoltre legato a un’iniziativa solidale nell’ambito di Octobre Rose. Il Monde des Crêpes parteciperà durante entrambe le giornate con la vendita di crêpes e l’animazione Crêpe Suzette, mentre Les Gaillardises fornirà le confetture utilizzate nello stand. L’intero ricavato dello stand, comprese le vendite e l’animazione Crêpe Suzette, sarà devoluto al Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) di Roquebrune-Cap-Martin nell’ambito di Octobre Rose.

Il villaggio gastronomico ospiterà inoltre produttori, artigiani e professionisti dei mestieri di bocca, che presenteranno prodotti, specialità e savoir-faire, con spazi dedicati alla degustazione, alle animazioni e agli incontri con il pubblico.