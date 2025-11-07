Alla scoperta del barocco: visita guidata alla Basilica di San Michele Arcangelo di Mentone

Nel cuore della città vecchia di Mentone, si è svolta oggi, venerdì 7 novembre, una visita guidata dedicata alla Basilica di San Michele Arcangelo, autentico gioiello dell’architettura barocca e simbolo religioso e culturale della città. L’appuntamento, che ha avuto luogo dalle ore 14:00 alle 14:45, ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di scoprire la storia e la bellezza di questo monumento straordinario.

Costruita a partire dal 1619 su impulso del Principe Onorato II di Monaco e consacrata nel 1675, la Basilica di San Michele Arcangelo rappresenta una delle testimonianze più suggestive dell’arte e della spiritualità del XVII secolo. Il suo campanile elegante, la facciata armoniosa e gli interni riccamente decorati hanno raccontato ai visitatori quattro secoli di storia, fede e tradizione.

Durante la visita, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire i segreti architettonici e artistici del monumento, guidati da un esperto che ha illustrato con competenza e passione i dettagli più significativi della costruzione e del suo prezioso patrimonio culturale.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera senza tempo della Mentone barocca e per riscoprire la maestosità della Basilica di San Michele Arcangelo, custode di un’eredità artistica che continua ad affascinare visitatori di ogni provenienza.