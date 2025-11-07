Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie festeggia la sua 22ª edizione

L’evento, ideato e diretto da Ezio Greggio, si terrà dal 12 al 15 novembre presso il Grimaldi Forum nel Principato di Monaco. A guidare la Giuria di quest'anno sarà la celebre attrice e regista italiana Claudia Gerini ( Sono pazzo di Iris Blond, Viaggio di nozze, Diverso da chi? Tapirulan), vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Ammore e Malavita. Claudia Gerini vanta una carriera internazionale di rilievo, con ruoli indimenticabili in film come La Sconosciuta diretta da Giuseppe Tornatore e L’ordine del tempo di Liliana Cavani.

Presidente onorario del Festival, l’attore, icona del cinema italiano e internazionale Franco Nero, (Django, Django Unchained,John Wick - Capitolo 2 ) ha recitato con i più importanti registi europei, come Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder, Claude Chabrol, Sergei Bondarciuk, Michael Cacoyannis, Elio Petri e Marco Bellocchio ed è stato nominato ai Golden Globes per Camelot. Inoltre, gli è stato conferito, dal Presidente della Repubblica, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Accanto a loro, membri della giuria di spicco includono l’ eclettica attrice spagnola Teresa Riott (El Inmortal) nota per il successo internazionale della serie Netflix Valeria, ed il popolare attore, regista e produttore americano che vive tra l’Italia e gli Stati Uniti, Daniel McVicar (The Fourth Planet, One Way Ticket to the Moon, Ladro di Stelle Cadenti), celebre per il ruolo di Clarke Garrison nella soap opera Beautiful.

La giuria, con la sua esperienza internazionale e la sua profonda conoscenza del cinema, promette un’attenta selezione delle opere in concorso, valorizzando talento, originalità e qualità artistica. Sotto la guida creativa e la direzione di Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival celebra la sua 22ª edizione, consolidando il suo ruolo di evento di rilievo mondiale interamente dedicato alla commedia.

La manifestazione si terrà nuovamente presso il prestigioso Grimaldi Forum di Montecarlo, offrendo al pubblico una ricca programmazione fatta di proiezioni e masterclass con alcune delle figure più apprezzate del cinema internazionale, italiano e francese. Il momento clou sarà la tradizionale serata di Gala con la premiazione, in programma per sabato 15 novembre. Durante il Gala di premiazione, oltre ai numerosi ospiti attesi, si esibiranno i Gipsy’s Kings way by Pablo Reyes, la nuova generazione dei Gipsy Kings, che proporranno i loro brani più celebri. Ulteriori ospiti speciali saranno annunciati a breve, promettendo un evento ricco di emozioni e sorprese.

Il festival si propone di promuovere e valorizzare i diversi generi della commedia attraverso anteprime cinematografiche, sia in concorso che fuori concorso, offrendo così una vetrina importante a un genere molto apprezzato dal pubblico ma spesso sottovalutato dalla critica. Grazie all’impegno di Ezio Greggio e del compianto Mario Monicelli, co-fondatore dell’evento, la commedia ha ottenuto una nuova considerazione anche in prestigiosi festival come Cannes, Roma, Torino e Venezia. Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno lo Short Comedy Award, la sezione dedicata ai cortometraggi comici. L’iniziativa è aperta a registi, attori e produttori di brevi commedie, pronti a far riflettere il pubblico con storie originali e spumeggianti.

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank ( Monaco), si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Come negli anni passati, Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival.



