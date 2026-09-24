Brigitte Bardot torna a Nizza: tre giorni tra cinema, memoria e una spiaggia dedicata ai cani

Nizza celebra uno dei volti più celebri del cinema francese e della Costa Azzurra con tre giornate dedicate a Brigitte Bardot. Dal 25 al 27 settembre la città proporrà un programma che unisce cultura, memoria cinematografica e impegno per la tutela degli animali, due aspetti che hanno segnato profondamente la vita dell’attrice.



Nata artisticamente negli anni Cinquanta e diventata una vera icona internazionale grazie a film come Et Dieu… créa la femme di Roger Vadim, girato nel 1956 a Saint-Tropez, Bardot ha contribuito a costruire l’immagine moderna della Riviera francese, trasformando il piccolo porto del Var in una meta conosciuta in tutto il mondo.

Dopo il ritiro dalle scene, avvenuto negli anni Settanta, ha dedicato gran parte della sua attività alla difesa degli animali attraverso la Fondation Brigitte Bardot, creata nel 1986 e oggi tra le principali organizzazioni francesi impegnate in questo settore.



Nizza, spiaggia riservata ai cani

Le “Journées Brigitte Bardot”, promosse dal Comune di Nizza, prenderanno il via venerdì 25 settembre al Cinéma Belmondo, in place Garibaldi, con la proiezione restaurata di Vie privée (1962), il dramma diretto da Louis Malle con Marcello Mastroianni e Brigitte Bardot.



Sabato 26 settembre il programma entrerà nel vivo. Al Negresco, uno degli alberghi simbolo della Promenade des Anglais, il giornalista e scrittore Henry-Jean Servat terrà una conferenza dedicata alla carriera dell’attrice e al suo legame con la Costa Azzurra.

Nel pomeriggio il Cinéma Belmondo proporrà Les Week-ends de Néron, commedia storica del 1957 con Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Brigitte Bardot. In serata, il Théâtre de Verdure ospiterà una proiezione all’aperto di Et Dieu… créa la femme, il film che rese Bardot un mito e consacrò Saint-Tropez come capitale del glamour mediterraneo.



Brigitte Bardot e Samy Fray a Saint Tropez

La giornata conclusiva, domenica 27 settembre , sarà dedicata soprattutto agli animali. Sulla Promenade des Anglais, di fronte all’ospedale Lenval, verrà inaugurata la nuova spiaggia per cani che porterà il nome di Brigitte Bardot, alla presenza del sindaco Eric Ciotti. Seguiranno dimostrazioni e animazioni cinofile, tra cui l’evento “Danse avec les chiens”, organizzato dall’associazione L’Danse de Laurie Détienne.



Ad accompagnare le iniziative, sabato in place du Palais de Justice si terrà anche un mercatino di libri e manifesti dedicati all’attrice.



L’omaggio di Nizza va oltre la celebrazione cinematografica: è il riconoscimento del ruolo che Brigitte Bardot ha avuto nell’immaginario della Costa Azzurra e dell’eredità lasciata nel campo della protezione animale.

Una figura che, a quasi settant’anni dall’esplosione del suo mito, continua a far parte dell’identità culturale della Riviera.



