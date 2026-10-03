Programma di ottobre al Théâtre Princesse Grace di Monaco: tutti gli appuntamenti in calendario

Giovedì 8 ottobre alle 20 il Théâtre Princesse Grace ospita lo spettacolo scritto e diretto da Pascal Rambert, con Audrey Bonnet e Victoria Quesnel. Nel corso del mese in programma anche gli spettacoli “La Rencontre”, “Une heure à t’attendre”, “ADN” e “Le Dernier Cèdre du Liban”.

Tra gli appuntamenti in evidenza figura “Soeurs (Audrey & Victoria)”, in programma giovedì 8 ottobre alle 20. Lo spettacolo, scritto e diretto da Pascal Rambert, vede protagoniste Audrey Bonnet e Victoria Quesnel.

Al centro della pièce c’è la storia di due sorelle, una maggiore e una minore, alle prese con la malattia della madre. La figlia più giovane irrompe sul luogo di lavoro della sorella maggiore per rimproverarle di non averla avvertita in tempo. Da questo episodio prende avvio un confronto serrato tra due sorelle che, pur essendo profondamente diverse, sono unite da un legame fatto di amore e contrasti.

La durata prevista dello spettacolo è di circa un’ora e trenta minuti, senza intervallo.

Il programma di ottobre del Théâtre Princesse Grace si apre giovedì 1° ottobre alle 20 con “ La Rencontre ”, con Thierry Lhermitte, su testo di Charles Pépin e con la regia di Steve Suissa.

Domenica 11 ottobre, alle 17, sarà la volta di “ Une heure à t’attendre ”, con Thierry Frémont e Nicolas Vaude, su testo di Sylvain Meyniac e con la regia di Delphine de Malherbe.

Il calendario prosegue con gli appuntamenti delle Rencontres Philosophiques de Monaco : mercoledì 14 ottobre alle 19 è in programma “L’Europe : héritage et promesse – Monaco”, mentre giovedì 15 ottobre alle 19 sarà dedicato a “De l’empathie”.

Giovedì 22 ottobre alle 20 andrà in scena “ ADN ”, con Benoît Facerias, Anne Plantey, Alexandre Guilbaud e altri interpreti. Il testo è di Caroline Ami e Flavie Péan, con la regia di Sébastien Azzopardi.

A chiudere il programma teatrale del mese sarà “ Le Dernier Cèdre du Liban ”, giovedì 29 ottobre alle 20, con Magalie Genoud, Maëlis Adalle, Azeddine Benamara e altri interpreti. Il testo è di Aïda Asgharzadeh e la regia di Nikola Carton.

Per informazioni e biglietteria è possibile contattare il Théâtre Princesse Grace al numero +377 93 25 32 27, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, oppure scrivere all’indirizzo spectateurs@tpgmonaco.mc .