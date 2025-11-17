Monaco ospita Isabelle Rome per una giornata di scambio sui diritti delle donne

Ex magistrato specializzata nelle violenze intrafamiliari e successivamente Ministra delegata per l’uguaglianza tra donne e uomini, la diversità e le pari opportunità, Isabelle Rome è riconosciuta per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza domestica. La sua visita in Principato si inserisce nelle iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e fa parte degli scambi di buone pratiche promossi dal Comitato con omologhi stranieri.

Durante la giornata, l’Ambasciatrice incontrerà rappresentanti delle istituzioni monegasche, dei servizi statali e delle associazioni membri del Comitato, con l’obiettivo di discutere le diverse politiche adottate a Monaco e in Francia per la prevenzione e la protezione contro la violenza sulle donne.

La giornata si concluderà con una conferenza pubblica alle ore 18 presso il Lycée Rainier III, durante la quale Isabelle Rome affronterà le principali sfide e le strategie da sviluppare nella lotta contro la violenza di genere.

Ingresso libero e gratuito.



Iscrizione alla conferenza tramite questo link: https://my.weezevent.com/conference-isabelle-rome