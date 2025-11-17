Nizza si muove per la salute: fitness, passeggiate e check-up gratuiti con “Nice Acti’Santé”

Prendersi cura della propria salute attraverso il movimento: è l’obiettivo di Nice Acti’Santé, il programma promosso dalla Maison Sport Santé della Città di Nizza, che mette a disposizione dei cittadini una serie di iniziative gratuite o a costo simbolico per favorire l’attività fisica regolare, sicura e adatta a tutte le età.



Tra le opportunità offerte, la possibilità di effettuare bilanci di forma personalizzati, seguiti da professionisti qualificati, per valutare lo stato di salute e impostare un percorso sportivo su misura.

Il servizio è gratuito e accessibile su prenotazione al numero 06.13.05.35.73 o via mail all’indirizzo sportsante@ville-nice.fr



.

Passeggiata guidata ad “Acti’Santé Nice Nord”

Martedì 19 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, i cittadini potranno scoprire la boucle de marche Acti’Santé Nice Nord con una visita guidata gratuita, un’occasione per praticare attività fisica dolce all’aperto e conoscere meglio il percorso dedicato alla salute nel quartiere.

Anche in questo caso, la partecipazione è gratuita su iscrizione (06.13.05.35.73 / sportsante@ville-nice.fr).



Il programma “Nice en Forme”

Per chi desidera un approccio più dinamico, il progetto “Nice en Forme” propone una settimana di sessioni fitness a solo 2 euro a lezione, da prenotare online su https://reservation-sports.nice.fr/shop/category/nice-en-forme-64

.

Ecco il calendario delle attività:

Lunedì 17 novembre – FIT’Circuit, ore 18.30-19.30, Parc Carol de Roumanie (32 Av. Val Marie)

Martedì 18 novembre – FIT’Circuit, ore 18.30-19.30, Stade Vauban (18 Rue Maréchal Vauban)

Mercoledì 19 novembre – FIT’Circuit, ore 18.30-19.30, Forum Nice Nord (10 Bd Comte de Falicon)

Giovedì 20 novembre – FIT’Danse, ore 18.30-19.30, Stade Vauban

Sabato 22 novembre – FIT’Doux, ore 11.00-12.00, Parc du Ray (Av. Ernest Lairolle) e Stade Vauban







