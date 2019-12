Nel Principato di Monaco è già Natale, luminarie accese e decorazioni ovunque con un occhio speciale all'ambiente

Mentre la Settimana europea della riduzione dei rifiuti (SERD) è in corso a cui il Consiglio comunale di Monaco partecipa attraverso varie azioni,si sono accese le luci di Natale in tutto il Principato di Monaco

Il sindaco Georges Marsan ha insistito sull'azione ambientale in Municipio: "L'ambiente è diventato un mandato all'interno della nostra Istituzione e Marjorie Crovetto Harroch, che ne è responsabile, sta compiendo molte azioni con grande entusiasmo e convinzione. Quest'anno sono stati installati 112 motivi trasversali e 615 motivi su candelabri per le strade del Principato dagli elettricisti del dipartimento con l'aiuto della società ADAGE (filiale della società Blachère Illumination). A questo totale, dobbiamo aggiungere 19 scenografie (soffitti luminosi, decorazioni per pavimenti ...) posizionate in punti chiave di Monaco come il Canton Rotonda e quello del Centro commerciale di Fontvieille."

In effetti le decorazioni sono state dotate esclusivamente di LED per diversi anni, il che significa che il consumo di elettricità può essere ridotto e la maggior parte dei decori sono stati realizzati con strutture biodegradabili al 100% derivate da canna da zucchero, alluminio riciclato e riciclabile garantito senza OGM. . Va anche notato che le ghirlande elettriche saranno raccolte e riciclate dopo il compostaggio industriale. Infine, è stato installato un sistema di rilevamento guasti per garantire un migliore monitoraggio energetico.

Honoré II, l'applicazione di realtà aumentata Playmagic Monaco (disponibile su iOS e Android), personalizzata per il Municipio di Monaco, offrirà un mondo di giochi interattivi e 3D che mescolano virtuale e reale per un'esperienza divertente fuori dal comune. Un'altra applicazione, Monaco Magic Colors (disponibile anche su iOS e Android), renderà possibile modificare la decorazione degli alberi di Natale di Place d'Armes e del Villaggio di Natale. Con un semplice clic, sarà possibile cambiare il colore degli alberi ma anche aggiungere animazioni (come una cometa o una bandiera). In breve, per diventare il momento di una sessione di gioco, il maestro delle luminarie natalizie! Tra le altre installazioni interattive ci sono le scrivanie disposte di fronte ad alcune luci tra cui Babbo Natale Boulevard des Moulins e su cui grandi e piccini possono premere per attivare sorprendenti animazioni luminose e sonore.



Dopo i riflettori di Place d'Armes, gli anziani che beneficiano della Homecare of the Seniors Service e dell'Azione sociale del Consiglio comunale di Monaco, accompagnati dai loro ausiliari

Fino al 5 gennaio 2020, tutte le aree di Monaco saranno illuminato con colori natalizi. Il distretto di Fontvieille giocherà più tempo e rimarrà sotto i riflettori fino al 2 febbraio in occasione del 44 ° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e del 9 ° Festival New Generation.