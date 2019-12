Aggiornamento delle ore 12

Alle 6,29 di questa mattina gli abitanti di Nizza, abbonati al servizio, hanno ricevuto sul proprio cellulare un sms che comunica che la città sarà in “alerte orange” a partire dalle 10 per la pioggia con rischio di inondazioni.

L’avviso invita alla massima prudenza ed a seguire il sito http://vigilance.meteofrance.com/

La vigilanza dovrebbe durare fino alle 6 di domattina, poi le piogge si esauriranno e dovrebbe tornare a splendere il sole.

La situazione é in peggioramento: da pochi minuti la vigilance é stata appesantita: sarà rossa (il massimo previsto) a partire dalle ore 14 .

Il Sindaco di Nizza Christian Estrosi ha attivato la cellule de vigilance ed ha mobilitato i servizi municipali.

Secondo Meteo France la pioggia dovrebbe durare fino alle 6 di domattina e i temporali manifestarsi tra mezzogiorno e mezzanotte.

In vigilance rouge sono stati posti due Dipartimenti del Sud Est, le Alpi Marittime e il Var.

L’invito pubblicato sui sito è quello alla prudenza e di evitare l’utilizzo di telefoni o strumenti elettrici durante i temporali.

Questo l' avviso emesso da Meteo France