Gli Stati Uniti trionfano per l'undicesima edizione della "Monaco Optimist Team Race".

Il fine settimana è stato pieno di intrattenimento nel Principato.

Infatti, la gara di diporto ha mantenuto le sue promesse. Le condizioni meteorologiche e marittime idonee hanno fatto sì che l'evento si sia svolto idealmente, con un mare piatto ed una velocità media di 10 nodi marinari per le imbarcazioni.

Per tutta la durata della vicenda, non c'è stato il minimo time-out da parte dei concorrenti, surriscaldati e determinati, venuti in tanti in Costa Azzurra.

Bernard d'Alessandri - Segretario generale della società di diporto di Monte-Carlo - si rallegra di quale riuscita : "siamo strafelici di lavorare con questo modello agonistico, poiché la nozione di spirito di squadra è molto più profonda rispetto ad altri simili eventi".

Per quanto riguarda la corsa stessa, c'è da dire che gli Stati Uniti hanno dominato da cima in fondo questi quattro giorni di torneo, regnando incontrastabilmente sugli altri avversari. Però, le velleità di diversi sfidanti non sono mancate, come quelle del Monaco oppure della Svezia.

I padroni di casa si sono classificati terzi nella graduatoria finale, un ottimo posto.

Ecco il podio :

1) Stati Uniti Optimist National Team 2) Svezia KSSS - Royal Swedish Yacht Club 3) Monaco Yacht Club de Monaco