Place Massena: lifting ben riuscito

L’effetto dei contributi concessi con una deliberazione dello scorso ottobre votata dal Consiglio Municipale di Nizza sono sotto gli occhi di tutti.

In questi giorni chi passeggia in Place Massena, il cuore pulsante della città dove vengono “montate” le tribune in vista del prossimo carnevale, non può non alzare gli occhi verso i grandi palazzi che vi fanno da contorno.

Il cantiere che dall’autunno si era impadronito della parte nord della grande piazza è stato rimosso e i palazzi possono essere ammirati in tutto il loro splendore, recuperati e valorizzati dalle facciate appena ristrutturate.

E’ l’ocra il colore che domina, assieme col giallo e il rosso: gli ultimi due palazzi oggetto degli interventi sono quello posto ad Ovest (che ospita la boutique del Nespresso) e quello posto a Nord sede delle Galeries Lafayette.

Ora saranno i carri carnevaleschi e quella della battaglia dei fiori ad occupare la piazza, poi altri palazzi subiranno l’intervento di lifting: il contributo di quasi 270 mila euro del comune di Nizza continuerà rappresenta una bella opportunità.