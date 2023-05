Nice Europe Day: la città celebra l’Europa

Da oggi, martedì 9 a sabato 14 maggio 2023, Nizza celebra l’Europa.

La capitale della Costa Azzurra ha sempre avuto una vocazione europea: nel 1958 si è candidata a ospitare il Parlamento Europeo, nel 2001 ha dato il nome a un trattato europeo e nel 2022 ha ricevuto il “marchio” di città europea.

In occasione della Giornata dell’Europa, che verrà celebrata il 9 maggio, Nizza ha previsto una serie di manifestazioni che vanno sotto il nome di Nice Europe Day .

Per condividere e sottolineare i valori europei, Nizza si vestirà con i colori dell'Europa illuminando di blu i suoi edifici pubblici e il Palazzo di giustizia tra il 9 e il 14 maggio. Anche #ILoveNice e la Promenade des Anglais saranno adornate con la bandiera europea.





Nice Europe Day, il Villaggio d'Europa (sabato 13 maggio – Jardin Albert 1er e Théâtre de Verdure – Ingresso libero)

Nel 2022, la prima edizione del Nice Europe Day riunì più di 7.000 persone. L'obiettivo è far conoscere l'Europa attraverso i suoi valori di condivisione, scoperta, multiculturalità che si possono trovare nella gastronomia o nell'intrattenimento. Quest'anno, il Villaggio d'Europa ruoterà attorno a diverse aree:

Un'area relax con food truck che offriranno specialità culinarie da tutta Europa e zone relax.

Un'area giochi con laboratori creativi per bambini e adulti.

Uno spazio istituzionale con stand informativi sulle azioni concrete dell'Unione Europea sul territorio. Si svolgeranno due tavole rotonde alle 11 e alle 17 incentrate sull’Europa.