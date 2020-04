Dalla musica al cinema, dalle visite guidate alle mostre: Nizza s’invita a casa nostra

“La cultura s’invita a casa vostra!”, con questo slogan i servizi culturali di Nizza aprono una nuova pagina nella vita di quanti decidono di dedicare al sapere, alla conoscenza, allo spettacolo, alle mostre, alla cultura, alla musica qualche ora della propria giornata da trascorrere rigorosamente chiusi in casa.



Collegandosi al sito internet http://cultivez-vous.nice.fr si apre un mondo fatto di concerti, balletti, tour del patrimonio, conferenze, film ed esposizioni.



Un’opportunità in più. Di fronte alle misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19, la città di Nizza, con la finalità di conservare i legami sociali e perseguire la sua missione di diffusione della cultura, offre a tutti l'opportunità di accedere a contenuti culturali su Internet.



Non meno di venti programmi online elaborati dai servizi municipali sono accessibili all'indirizzo: http://cultivez-vous.nice.fr

Sono in programma molti film, concerti, balletti, visite a luoghi storici, visite alle mostre e persino conferenze.



Questo quanto propone il sito questa settimana :



Cinema

Per tutti

Retour à Howards end di James Ivory (1992-2h17);

Rashomon di Akira Kurosawa (1950-1h25);

Et Dieu créa… la femme di Roger Vadim (1956-1h29);

Chat noir, chat blanc di Emir Kusturica (1998-2h04);

Voyage du ballon rouge di Hou Hsiao-hsien (2006-1h51);

A mort l’arbitre ! di Jean-Pierre Mocky (1984-1h31);

Numéro une di Tonie Marshall (2016-1h45).



Per i bambini





Le Roi et l'Oiseau di Paul Grimault (1979-1h24);

Billy Elliot de Stephen Daldry (2000-1h50);

Peau d’âne di Jacques Demy (1970-1h30).



Concerti - Balleti



Concert de l’Orchestre Philharmonique de Nice;

Ballet “Soir de fête” del Ballet Nice Méditerranée con l’Orchestre Philharmonique de Nice.



Visite guidate





Exposition “Racines”: sulle radici italiane di Nizza a cura di Nathalie Gaglio;

La tour Saint François : présentation de l’histoire et de la rénovation de la tour Saint-François a cura di Roberte Dallo (reportage Azur TV « Ça se visite »)

“Nice en 1610” Modélisation en 3D du plan dit de Pastorelli, daté de 1610.



Conferenze





“Le Saint Suaire, de Nice à Turin”, incontro con Carine Marret, l’autrice di Dans l’ombre du Saint Suaire.



Mostre