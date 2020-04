Coronavirus: altra notizia choc, chiude anche il Santuario di Lourdes

Se Nizza e la Costa Azzurra si sono svegliate questa mattina con la notizia choccante della chiusura del loro simbolo, l’Hotel Negresco, un’altra notizia, forse ancora più choccante, che indica la gravità della situazione, giunge dai Pirenei francesi.

Il santuario di Lourdes ha chiuso le porte, lo ha comunicato tramite Twitter, il suo rettore Mgr Olivier Ribadeau Dumas.

I 30 cappellani che sono presenti nel Santuario mariano da oggi e per nove giorni celebreranno, all’interno della Grotta, delle funzioni con preghiere speciali per il Mondo che saranno trasmessi in diretta dalle televisioni cattoliche di tutto il mondo oltre che dalle reti sociali.

Si tratta di una misura radicale, dopo che già erano state chiuse le piscine.

Lourdes attira ogni anno milioni di pellegrini da tutto il mondo e, fino ad ora, non erano stati segnalati casi di infezione.

Il suo aeroporto, uno dei primi in Francia per voli charter, ha registrato lo scorso anno 466.325 arrivi , dei quali oltre 150 mila con voli charter. Gli aerei atterrati a Lourdes sono stati, nel 2019, 10.792.

Le fotografie a corredo di questo articolo sono tratte dalle reti sociali e postate dalla direzione dello stesso Santuario