“Mi curano così…”, Christian Estrosi rivela le cure alle quali è sottoposto

Lunedì 16 marzo, il giorno dopo il primo turno elettorale che lo ha visto sfiorare la rielezione, Christian Estrosi ha scoperto di essere positivo al coronavirus.

Non solo lui, anche sua moglie, la giornalista e conduttrice televisiva Laura Tenoudji.

Estrosi aveva da tempo sospeso la partecipazione alla campagna elettorale per dedicarsi all’emergenza sanitaria, lasciando ai suoi compagni di lista di confrontarsi con gli elettori.

Proprio per questa ragione, a seguito della partecipazione a diversi incontri ad alto livello volti all’adozione di misure per lottare contro la propagazione del virus, oltre a numerosi suoi collaboratori, anche il prefetto delle Alpes Maritimes , Bernard Gonzalez, si è posto in auto isolamento volontario.

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Nice Matin, Christian Estrosi ha parlato della sua malattia è ha anche rivelato le modalità con le quali viene curato.

Ecco il passaggio pubblicato sul quotidiano nizzardo:

“Sto bene. Ho avuto dei primi giorni un po’ difficili, ma sento che il trattamento che mi è stato consigliato e che sto assumendo sta dando i suoi frutti. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto stringere i pugni, ma sento di essere entrato in una fase di miglioramento. La malattia è tale che bisogna rimanere cauti per alcuni giorni.

All'inizio assumevo un Doliprane 1000 (paracetamolo, ndr), tre volte al giorno. Questo è ciò che è raccomandato. Alcuni infettivologi, come il professor Didier Raoult o specialisti dell'Ospedale universitario di Nizza sono quasi d'accordo sul fatto che, anche se non c'è abbastanza calo in termini epidemiologici, il famoso trattamento con clorochina associato alla nivachina, insieme con un antivirale, l'Azitromicina o più comunemente lo Zitromax possono sia proteggere sia accelerare meglio la guarigione. Ho seguito i loro consigli e utilizzo questo trattamento da ieri”.