“Lotta agli idioti!”, i giornalisti della Costa Azzurra contro le notizie false

Il Club de la Presse Méditerranée 06, che riunisce 80 giornalisti, invita alla lotta contro le notizie false.

Paul Barelli, Presidente del Club de la Presse Méditerranée 06 ha inviato un messaggio che potrebbe definirsi un manifesto del buon giornalismo.

Un’informazione che sia credibile, non asservita a secondi fini, libera da tentazioni sensazionalistiche e soprattutto, in questi frangenti, in grado di danneggiare le persone, sia sotto il profilo fisico (diffondendo false cure e improbabili rimedi) sia sotto quello mentale e comportamentale, inoculando il virus della cattiveria, della falsità, del tentativo di approfittarne perseguendo scopo politici, commerciali o puramente per idiozia.

Questo il testo della nota diffusa dal Presidente dei giornalisti del Club de la Presse Méditerranée 06.



"Morte agli idioti!": Il capitano Raymond Dronne del 2 ° DB, che fu il primo ad entrare a Parigi, lo scrisse sulla sua jeep il 24 agosto 1944. A riguardo di questa scritta, il generale De Gaulle commentò: "Vasto programma ". Queste parole sono tornate attuali a causa dell'ondata di notizie false sul coronavirus.



Frenare questa "infodemia", un termine dell'OMS, è un "vasto programma".

Prima di tutto bisogna per combattere la stupidità che trionfa sui social network. Ciò implica l'impegno immancabile dei giornalisti professionisti e di tutti coloro che resistono al “complottismo”. Fermare l'ondata di false notizie mediche. Questo è l’obiettivo del “CoronaCheck” d’Eurecom a Sophia Antipolis.



I giornalisti professionisti (non è una parolaccia!) fanno fatica ad adattarsi alla terribile rivoluzione digitale. Dall'inizio del contagio, la stampa tradizionale ha reagito fortemente alle false notizie mediche che possono uccidere, a modo loro. La maggior parte delle redazioni, i canali di notizie continue, la stampa scritta, le radio, France Inter, RTL, Europa 1, combattono con virulenza le "notizie". La cospirazione prospera in Francia. Il male è cresciuto esponenzialmente dall'11 settembre.



Il coronavirus può essere un'opportunità per giornalisti professionisti. Occorre continuare una lotta spietata contro le notizie false. Occorre vigilare, distinguersi rafforzando l'affidabilità delle informazioni in ogni redazione, esercitare un diritto alla vigilanza dei media, denunciando tutti gli eccessi.



Riabilitare la professione di giornalista?



Ora sorge la domanda se non sia opportuno provare a riabilitare la nostra professione. Il lavoro è colossale, ma stanno emergendo nuove iniziative: dall'incontro con il pubblico attraverso progetti di regolamentazione dei social media. Certo, molti media continuano a cedere alle sirene emotive. Tuttavia, la maggior parte dei media ha tratto le conclusioni dalla deriva e dagli eccessi relativi alla copertura degli attacchi del 2015.



I media hanno fatto troppo sul Covid-19? "No!” risponde su Europa 1 Hervé Béroud. Il vicedirettore generale di Altice Média, che sovrintende ai canali dei gruppi BFM e RMC, ha ritenuto che durante questo periodo di crisi i giornalisti avessero una missione di "pubblica utilità" da svolgere continuando a informare i francesi confinati a casa loro.



I giornalisti professionisti che hanno sofferto del loro individualismo possono trarre forza raggruppandosi per affrontare le notizie false. È giunto il momento di costruire una maggiore solidarietà tra le redazioni. I sindacati, i club di stampa hanno il loro ruolo da svolgere.



È indispensabile rafforzare l'educazione ai media. Ciò richiede l'insegnamento, una scuola per accedere alla professione di giornalista. I nostri detrattori ignorano il nostro lavoro. Tuttavia, i giornalisti professionisti non dovrebbero rifugiarsi in un corporativismo fallimentare, ma praticare l'autocritica.



Il successo di spettacoli come "Les auditeurs ont la parole" attesta un senso contraddittorio di repulsione / fascino per i media. Prova che la battaglia per ripristinare la fiducia del pubblico nella percezione delle informazioni non è andata persa.



Il percorso è ripido è parte della prospettiva di preservare la libertà di espressione.



Morte agli idioti!