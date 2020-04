“Caro pubblico…”, l’Opéra di Nizza mette in rete concerti e balletti

Concert de Lionel et Nicolas Bringuier

La direzione dell’Opéra Nice Côte d'Azur ha inviato una mail con la quale invita gli appassionati di musica e di balletti a collegarsi con il sito https://cultivez-vous.nice.fr/ per poter usufruire degli spettacoli che sono stati messi in rete, il cui programma varia settimanalmente.

Nella mail si legge:

Caro pubblico,

Di fronte a misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19, la città di Nizza, desiderosa di mantenere legami sociali e perseguire la sua missione di diffusione della cultura, vi invita oggi a vivere momenti di curiosità, di condivisione e di emozione grazie alla piattaforma digitale: "Cultivez-vous" accessibile all’indirizzo web https://cultivez-vous.nice.fr/

L’Opéra Nice Côte d'Azur si è organizzata per offrire l'accesso, tramite questa piattaforma, a concerti e balletti.



Ringraziamo vivamente tutti gli artisti e professionisti di queste produzioni che hanno gentilmente accettato la trasmissione di questi programmi in questo eccezionale contesto di solidarietà di fronte alla crisi sanitaria che stiamo attraversando.



Sperando che questi programmi vi consentano di continuare a godervi i nostri spettacoli in attesa di rivederli dal vivo.

Questo il programma completo accessibile questa settimana



Concerti e Balletti





Concert de Lionel et Nicolas Bringuier;

Suite pour guitare: composizione di Thierry Muller, chitarra di Laurent Blanquart;

Duo de guitare musique espagnole: di Laurent Blanquart e Claude di Benedetto;

Ballet “Marco Polo”: balletto in 2 atti liberamente ispirato al romanzo Le città invisibili di Italo Calvino, con l'eccezionale partecipazione di Eric Vu-An (direttore del Balletto Nice Méditerranée).



Tour del patrimonio





"Sur les traces des cinémas à Nice, enquête patrimoniale": presentata dal servizio del patrimonio storico della città di Nizza, la mostra ripercorre l'aspetto e lo sviluppo dei cinema di Nizza, la loro propensione stilistica e il loro impronta sull'urbanistica (reportage Azur TV Ça se visite”);

L’église abbatiale Saint-Pons: presentazione dei restauri della chiesa abbaziale di Saint-Pons a cura del servizio del patrimonio storico della città di Nizza;

Reconstitution théâtralisée du tir du canon de midi: a cura di Frédéric Rey, attore.



Conferenza





"Matière / savoir-faire: le bon sens paysan et l’architecture vernaculaire comme leçon d’architecture à l’épreuve du contemporain": corso pubblico di architettura proposto dal Forum di Urbanistica e Architettura.



Cinema

Un programma settimanale di 10 film per grandi e piccini accessibile gratuitamente.



Per tutti

La Baie des Anges de Jacques Demy (1963 - 1h23).

Journal Intime de Nanni Moretti (1994 - 1h37)

Gangs of New York de Martin Scorsese (2002 - 2h47)

La Piscine de Jacques Deray (1969).

Cinéma Paradiso de Guiseppe Tornatore (1988 - 2h55)

8 femmes de François Ozon (2002 - 1h46)

Carol de Todd Haynes (2015 - 1h58)

Per i bambini

La Belle et la bête de Jean Cocteau (1946 - 1h31)

La Ruée vers l'or de Charles Chaplin (1925 - 1h09

Mon oncle de Jacques Tati (1958 - 1h56)



Mostre





“Lars Fredrikson” al MAMAC;

“Musiquà d’acqui” al Palais Lascaris;

“Bruit originaire” al Musée de la Préhistoire Terra Amata et à la galerie contemporaine du MAMAC;

“Matisse Métamorphoses” au Musée Matisse.

L'accesso al sito é libero a tutti, non é richiesta alcuna registrazione ed é gratuito.