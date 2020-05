Covid 19: ecco cosa cambia l’11 maggio

Inizia la fase due: l’11 maggio è un giorno destinato ad essere ricordato a lungo dai francesi, segnerà un primo ritorno alla normalità, anche se molte misure di protezione individuale e collettiva restano in vigore.

Il Primo Ministro Edouard Philippe ha lanciato un appello forte ai francesi, chiedendo, a più riprese, atti di responsabilità per non vanificare i sacrifici che sono costati caro, sotto forma di vite umane, di sofferenze ed anche i perdita di posti di lavoro.

La fase 2 costringerà ognuno a fare i conti con la crisi economica e con i danni che l’epidemia ha provocato oltre a tanti mutamenti nei rapporti sociali e personali.

Il primo pensiero il Primo Ministro lo ha rivolto alle persone anziane ed a quelle fragili o che sono affette da malattie croniche ed ha chiesto loro di non abbassare la guardia e di rispettare, in forma volontaria, le misure di confinamento per evitare di trovarsi a dover fare i conti con qualche “coda” dell’epidemia.