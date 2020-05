Riapre oggi la bellissima Villa Ephrussi, il gioiello della Belle Époque della Costa Azzurra

Da oggi 13 maggio è possibile visitare Villa Ephrussi, un gioiello architettonico ereditato dalla Belle Époque, ed i suoi nove giardini, riconosciuti dall'etichetta "Remarkable Garden": giardini fioriti, spagnoli, francesi, esotici,

lapidario, giapponese, provenzale, roseto e giardino di Sèvres.



Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori, sono previsti speciali metodi di visita:

- Prenotazione online obbligatoria della fascia oraria di visita

- Indossamento obbligatorio della maschera durante la visita

- Controllo della temperatura all'ingresso

- Fornitura di gel idroalcolico

- Mantenere una distanza di 1 metro con gli altri visitatori

L'accesso sarà limitato a 35 persone per le visite all'interno della Villa (ai due piani) e a 65 persone per i giardini (su 4 ettari). I gruppi non saranno ammessi. Il personale sarà dotato di maschere e banconi reception in vetro.

Le audioguide non saranno disponibili, anche la sala da tè e gli spogliatoi saranno chiusi.



Il Festival delle rose e delle piante, in programma il 16 e 17 maggio, è annullato.



INFORMAZIONI UTILI :

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Telefono: 04 93 01 33 09

Prenotazione online su www.villa-ephrussi.com

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18

Applicazione mobile disponibile gratuitamente su Android e Apple.