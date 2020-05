Aumentano i pollini nell’aria: il bollettino settimanale

A causa di Covid-19, molti siti di misurazione di pollini e fioriture sono stati chiusi, il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) si basa su quelli operativi, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo.

Il periodo conosciuto come quello dei “Saints de glace” è appena trascorso e la tradizione è stata rispettata perché si è trattato di giornate accompagnate da ondate di aria fresca ovunque in Francia.

Oltre a ciò, le piogge sono state abbondanti e hanno portato un po’ di tregua agli allergici. Sfortunatamente per chi soffre di allergie, i pollini dell'erba hanno resistito bene all’abbassamento delle temperature e continuano con concentrazioni crescenti.



La prossima settimana promette temperature in rialzo con un ritorno del clima mite e ad alta pressione che favorirà la dispersione dei pollini dell'erba nell'aria. Chi soffre di allergie deve stare molto attento. Nessuna regione della Francia sarà risparmiata e il rischio associato di allergia sarà elevato in molti dipartimenti.



I pollini di platano e acetosa rimangono presenti, in notevole concentrazione, in tutto il Paese con un basso rischio di allergia.

Il rischio di allergia sarà anche basso per i pollini di quercia che stanno diminuendo in tutto il Paese tranne nel sud dove sono resistenti con un rischio di allergia di medio livello.

Inoltre, è intorno al Mediterraneo che il polline della parietaria (orticaceae) e gli ulivi possono creare problemi a chi soffre di allergie con un rischio medio di allergia.



I pollini delle pinacee (pino, abete, abete rosso) continuano a fiorire e possono ingiallire le superfici esterne delle automobili, dei marciapiedi e dei balconi ... ma non sono allergenici



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Graminacee Rischio elevato

Platano Rischio moderato

Ulivo rischio moderato

Quercia Rischio moderato

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola) Rischio moderato

Cipresso, rischio basso;

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de surveillance aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Con il deconfinamento, c'è un grande desiderio di voler camminare in parchi aperti in aree verdi, ma chi soffre di allergie ai pollini di erba deve evitarlo per non essere troppo esposto ai pollini. L'inquinamento atmosferico presente in alcune grandi città può esacerbare le allergie ai pollini.