Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il Parc de la Valmasque (Foto e Video)

Si può tornare a passeggiare nel verde, a riscoprire la natura, a toccare con mano i mutamenti, anche in zone protette, all’ambiente provocati da due mesi di assenza delle persone con intere aree nelle quali sono gli animali erano liberi di muoversi.

E’ il caso del Parc de la Valmasque, situato nel territorio di Valbonne e Mougins.

Quello che proponiamo è un viaggio alla scoperta del parco grazie alle fotografie scattate da Danilo Radaelli e ad un video del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Un’avvertenza: i gruppi che intendono visitarlo non devono superare le 10 persone e mantenere una distanza interpersonale di un metro.

Che si provenga dall’Est o dall'Ovest del Dipartimento, è facile raggiungere questo parco che sviluppa i suoi 428 ettari nei comuni di Valbonne e Mougins.

Composto da tre colline boscose che si alternano a valli morbide che si estendono tra i piccoli affluenti di Brague, Valmasque e Bouillide, il parco è un sito ideale per i bambini, accoglie soprattutto le famiglie desiderose di passeggiare in mezzo alla natura di osservarla, alternando momenti di gioco a percorsi sportivi senza grosse difficoltà.



Alla scoperta dello stagno “ dei fior di loto ”

Lo stagno di Fontmerle è un polo di attrazione di grande ricchezza biologica e bellezza sorprendente. Consente di attraversare la pineta dove domina il pino di Aleppo, una pineta nella quale, sotto un baldacchino di pini, crescono querce mediterranee e infine il boschetto popolato di lecci, querce bianche e querce da sughero.



Lo stagno di Fontmerle è delimitato da 12 ettari di prati da cui emergono salici, pioppi e cipressi che, quando arriva l'autunno, assumono colori sgargianti. In una parte dello stagno sono visibili le piante acquatiche.



Durante la stagione estiva si rimane estasiati dallo spettacolo dei fiori di loto. Radicate nel 1970, queste piante acquatiche fioriscono in agosto, coprendo parte dell'acqua con splendidi fiori rosa che emergono da grandi foglie rotonde il cui diametro supera i 50 cm.



Alzando lo sguardo si possono scorgere vari tipi di i uccelli: circa sessanta specie sedentarie o migratorie vivono o si fermano temporaneamente in questo stagno. Le sue acque calme ospitano carpe, tinche, anguille e anfibi.



Nei boschi del parco, conigli, alcune volpi e cinghiali non sfuggono alla curiosità di chi si avventura.



Per raggiungere il Parc de la Valmasque

Dall'autostrada A8:

Uscita Antibes, prendere la direzione di Sophia Antipolis quindi la strada dipartimentale 35, in direzione di Mougins;

Uscita Cannes, prendere la penetrante direzione Mougins e imboccare la strada dipartimentale 35, sulla destra la stradina dello stagno di Fontmerle;

Da Valbonne, prendere la strada dipartimentale 103 quindi la RD 35;

Da Vallauris, prendere la strada dipartimentale 135 verso Mougins.



Il parco si trova a 25 chilometri da Nizza ed a 66 chilometri da Ventimiglia.



Sono a disposizione ampi parcheggi.



Il Parco è situato nel territorio di Le Broc ed osserva il seguente orario: