Le frontiere riapriranno il 15 giugno, da martedì prossimo il via a bar, ristoranti e piscine. La Francia entra nella fase 2

Da martedì 2 giugno (finito il lungo ponte delle Pentecoste) la Francia entrerà nella fase due di uscita dall’emergenza per l’epidemia di coronavirus.

Una lunga conferenza stampa del Primo Ministro Eduard Philippe, accompagnato dal ministro della Solidarietà Sociale e Sanità e da quello dell’Istruzione, ha delineato le novità di questa nuova fase.

Il Paese sta uscendo dall’emergenza, solo più la regione parigina dell'Île-de-France, assieme con la Guyana e Mayotte sono classificati “orange” e per loro sono previste misure di “uscita” più attenuate.

Le principali novità annunciate dal Primo Ministro

Apertura delle Frontiere

Era la notizia più attesa anche dai proprietari di seconde case interessati a entrare in Francia: sarà il 15 giugno il giorno nel quale (salvo peggioramenti o misure adottate da altri Stati in base alle quali verrà applicato il principio della reciprocità) le frontiere potranno essere varcate senza giustificazioni o ragioni particolari.



Sparisce il limite dei 100 Km

Il raggio di 100 chilometri dalla località di residenza non si applicherà più a partire dal 2 giugno. Una misura definita “non più necessaria” dal Primo Ministro che però ha fatto un appello alla responsabilità e al differimento delle date degli spostamenti.



Frontiere esterne alla Comunità Europea

Una decisione verrà adottata, in accordo fra tutti i Paesi europei, intorno al 15 giugno.



Assembramenti di più di 10 persone

Rimangono vietati gli assembramenti di più di 10 persone, negli spazi pubblici, almeno fino al 21 giugno e questo vieta implicitamente manifestazioni ed eventi. Un chiara preoccupazione che proprio il 21 giugno possa trasformarsi in un happening coincidendo con la data della festa della musica, particolarmente sentita soprattutto dai giovani.

Chiuse, almeno fino al 21 giugno, anche le discoteche, le sale giochi, gli ippodromi e gli stadi.

Chiaramente il divieto non riguarda riunioni in casa propria.



Riapertura di bar, ristoranti e caffè

La notizia più attesa dai francesi, lo ha sottolineato lo stesso Primo ministro: i pubblici esercizi riapriranno il 2 giugno con la possibilità di utilizzo sia delle sale interne, sia dei dehors (mentre solo i dehors saranno autorizzati a Parigi).

Dovranno essere rispettate le distanze di almeno un metro fra i tavolini e viene fissato in 10 il numero massimo delle persone che potranno essere sedute alla medesima tavolata.

I camerieri e gli avventori (durante gli spostamenti) dovranno indossare le mascherine. Anche nei laboratori e nelle cucine obbligo di mascherina.



Riapertura delle piscine

Le piscine, le palestre e le sale sportive potranno riaprire a partire dal 2 giugno (22 giugno nelle zone orange). Via libera anche alle attività degli sportivi professionali nel rispetto di particolari protocolli.



Cinema

I cinema riapriranno solo il 22 giugno. La decisione è stata sollecitata dagli stessi gestori e dall’imprenditoria del settore che ha richiesto una data comune in tutto il Paese per riprendere le proiezioni.



Musei, monumenti e sale di spettacolo

Nelle zone verdi I musei le sale di spettacolo e i monumenti riapriranno il 2 giugno, con la mascherina obbligatoria per tutti e con l’obbligo di prevedere il distanziamento fisico nell’individuazione dei posti a sedere.



Campeggi e Villaggi Vacanza

Anche i campeggi, che sono 8 mila in tutta la Francia, potranno riaprire il 2 giugno (fatta eccezione per le zone orange).



Parchi e giardini

I parchi e giardini riapriranno il 2 giugno in tutta la Francia (zone orange comprese). Saranno i sindaci, nella loro autonomia, a determinare eventuali restrizioni, ivi compreso l’obbligo di indossare la mascherina.



Colonie

Le colonie che ospitano i ragazzi per le vacanze riapriranno il 22 giugno in tutta la Francia.

Spiagge, laghi e plans d'eau

Là dove non erano già diventati fruibili, lo saranno a partire dal 2 giugno, nel rispetto di regole sanitarie specifiche. Provvedimenti prefettizi ed ordinanze dei sindaci ne normeranno pertanto l’accesso e le modalità.

Trasporti pubblici

Nessuna novità nei trasporti pubblici, con obbligo di mascherine e di distanze personali. Permane l’autocertificazione per accedere all’ dell'Île-de-France.



Matrimoni e Unioni Civili

Potranno nuovamente essere celebrati, a partire dal 2 giugno i matrimoni con norme particolari per far fronte al “super lavoro” degli ufficiali di Stato Civile. Le cerimonie dovranno in ogni caso rispettare strettamente delle regole di distanziamento e di gesti barriera per evitare contagi.



Scuole

I licei e le scuole superiori potranno riaprire nei Dipartimenti verdi. Le scuole medie ed elementari che ancora sono chiuse riapriranno il 2 giugno. Dettate anche le regole per l’esame di stato al termine delle scuole superiori: si terranno regolarmente, ma senza prova orale



Mascherine

Il governo raccomanda di indossare la mascherina negli spazi pubblici il più possibile.

Per quanto riguarda le persone vulnerabili, in particolare gli anziani e quanti sono affetti da malattie croniche, dovranno continuare ad applicare gesti di barriera "rigidi" e al telelavoro quando possibile.



Applicazione “Stop Covid”

L’applicazione “Stop Covid” che potrà essere scaricata su tutti gli smartphone sarà utilizzabile dal 2 giugno. Il primo ministro ne ha sollecitato l’utilizzo dando ampie assicurazione sulla privacy e sulla protezione dei dati. L’applicazione è stata definita “uno strumento di straordinaria utilità per la lotta contro l’epidemia”.