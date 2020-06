I 60 anni del Festival della Televisione di Monte-Carlo si festeggeranno!

Nel programma di questa 60ª edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo ancora più emozioni e condivisione nonostante i tempi del coronavirus.

Partecipate all’imperdibile cerimonia delle Nymphes d’Or, con cui vengono premiate le star più popolari del momento e i programmi di fiction.

Avrete inoltre l’opportunità di assistere a sedute di dediche, di conferenze « Behind the Scenes », di incontri privilegiati con i vostri attori preferiti e di proiezione in anteprima!

Appuntamento dal 19 al 23 giugno 2020 al Festival della Televisione di Monte-Carlo, posto sotto la presidenza onoraria di S.A.S. il principe Alberto II di Monaco.

Ulteriori informazioni sul sito : www.tvfestival.com