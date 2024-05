Salone Internazione del Libro di Torino: il Piemonte si tinge di giallo

Un appuntamento imperdibile al Salone Internazionale del Libro di Torino aspetta gli amanti del mystery e del giallo. Il 12 maggio alle ore 11 nella Sala Lilla del Padiglione 2 si parlerà di Piemonte in Giallo , un viaggio all’interno di due libri ricchi di intrighi e segreti ambientati uno nelle Langhe – patrimonio UNESCO – e l’altro tra le strade più affascinanti di Torino.

Gli autori Laura Graziano ed Enrico Cabianca, entrambi vincitori di importanti premi letterari nazionali, introdurranno il tema della creazione di un romanzo giallo e spiegheranno l’importanza della costruzione di una trama avvincente intorno a personaggi curiosi e accattivanti e approfondiranno i segreti dell’ambientazione piemontese e quali elementi del nostro ricco territorio si adattano perfettamente al genere mystery.

Saverio Grave – delitto al buio di Laura Graziano è il secondo romanzo della serie con protagonista Saverio Grave, un uomo dal passato oscuro e avventuroso che vive isolato a Saliceto, un piccolo paese ricco di storia con uno splendido Castello, in compagnia di personaggi intriganti e curiosi. Grave interviene per risolvere i misteri che avvolgono la silenziosa campagna delle Langhe dove ogni cosa nasconde un segreto, nella migliore tradizione del giallo classico.

La Dea muta – delitti senza nome è il primo romanzo giallo di Enrico Cabianca. Misteriosi omicidi, apparentemente slegati tra loro, sconvolgono Torino e il commissario Ennio Rodino si addentra tra le strade tanto amate in un’indagine ricca di fascino e rimandi alla tradizione. Rondino, con la sua arguta prontezza, unirà le fila e risolverà con maestria gli indecifrabili enigmi.

Piemonte in Giallo è l’occasione perfetta per condividere il brivido della letteratura giallistica e l’amore per il Piemonte in un armonioso connubio tra ricordi, brividi, cibi e tradizioni.

L’incontro sarà moderato da Federica Spagone. Al termine gli autori si rendono disponibili per il firma copie.