Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.



ANTIBES

Exposition ID'ARGILE

Fino al 31 luglio 2020

Casemate Comte - Atelier éphémère, bd d’Aguillon



CANNES

Parcours pédestre - Quartier Californie

Martedì 23 giugno 2020 ore 20,30 (prenotazione obbligatoria)

Lieu de départ : 25-27 avenue Roi Albert 1er



EXPOSITION, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 28 giugno 2020 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Musée de la Castre

Le Suquet



EXPOSITION, Photographie

Nikos Aliagas - Thalassa : peuples de la mer

Fino al 31 agosto

boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



MENTON

EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 14 settembre 2020

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



PARCOURS ETHNOBOTANIQUE EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal Martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Ingresso gratuito, obbligo di mascherina

Espace Patrimoine – Hôtel Adhémar de Lantagnac – 24 rue Saint Michel



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Giovedì 18 giugno 2020 ore 14,30

Domenica 21 giugno 2020 ore 14,30

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 19 giugno 2020 ore 14,30

Martedì 23 giugno 2020 ore 14,30

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



LA VIEILLE VILLE EN FAMILLE !

Sabato 20 giugno 2020 ore 14,30

Mercoledì 24 giugno 2020 ore 14,30

Réservation obligatoire (04 92 10 97 10)

Parvis de la basilique Saint Michel



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Luned' 22 giugno 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



MONACO

6e Cycle International d'Orgue

Domenica 21 giugno 2020,ore 19

Chapelle des Carmes

Boulevard d'Italie



Fino a Venerdì 3 luglio

5e Forum des Artistes de Monaco (en ligne)

Sul web https://www.forumdesartistes.mc/



2ème Fête du Musée Océanographique (en ligne)

Fino a lunedì 6 luglio 2020

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey

Fino a domenica 30 agosto 2020

Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey" présentés par João Maria Gusmão

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

Dal 19 giugno 2020 al 21 giugno 2020

MUSÉE DE L’ARCHÉOLOGIE - SITE DE CIMIEZ ET DE TERRA AMATA

journees-archeologie.fr



UN WEEK-END POUR 30 BOUGIES

Domenica 21 giugno 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

www.mamac-nice.org

Place Yves Klein



LARS FREDERIKSON

Fino al 30 giugno 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein -



CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC. BRUIT ORIGINAIRE

Fino al 30 giugno 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA

Place Yves Klein - 06300 NICE



MAINTENANT LE DESSIN (ET LA PEINTURE...) !

Fino al 31 luglio 2020

ESPACE À VENDRE

10 rue Assalit



PIERRE SOULAGES, LA PUISSANCE CRÉATRICE

Fino al 23 agosto 2020

LYMPIA ESPACE CULTUREL DEPARTEMENTAL

52 Bd de Stalingrad



PHOTOGRAPHES EN ASIE "SENTIER"

Fino al 30 agosto 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



JACQUES BORGETTO, « SI PRÈS DU CIEL, LE TIBET »

Fino al 30 agosto 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



MATISSE MÉTAMORPHOSES

Fino al 15 settembre 2020

MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



KRISTOF EVERART

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - PASSAGE DES FOUGERES

20 av Stephen Liégeard



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Fino al 29 ottobre 2020, dalle 15 alle 19

Place des Allées



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Dal 20 Giugno 2020 al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin - 06140 VENCE