Genova: torna “Spontanea, la natura che cura” l’11 e 12 maggio nel segno di Libereso Guglielmi

Il Circolo Arci Barabini di Trasta ed il Comitato Culturale Quellicheatrastacistannobene propongono la seconda edizione della festa dedicata alla natura nel week end dell’11 e 12 maggio presso gli spazi del Circolo Arci Barabini di Trasta e Roseto di Murta.

“Il mese di Maggio simboleggia la rinascita: il risveglio della natura, i giorni inondati di luce, i regali della terra con i frutti più succosi ed insieme alla terra il risveglio del corpo- spiegano gli organizzatori – e i nostri sensi si fanno più attenti, pronti ad accogliere il cambiamento. “Anche quest'anno, come lo scorso, vogliamo celebrare la natura animando il cuore del quartiere di Trasta con due giorni di festa per sensibilizzare le persone alla cura dell'ambiente, di sé stesse, al benessere individuale e collettivo attraverso la pratica di discipline olistiche quali lo yoga e la meditazione e passeggiate nella natura. Per avvicinare i partecipanti a stili di vita più sani, proporremo approfondimenti culturali in cui gli specialisti delle pratiche presentate potranno spiegarne i benefici”.

La figura di Libereso Guglielmi conosciuto come il giardiniere di casa Calvino, sarà ricordata con un doppio appuntamento: una mostra di suoi disegni che anticipa la pubblicazione del suo Erbario, prevista per la fine del mese di maggio dalla casa editrice Semi Rurali, e la presentazione del suo libro “Diario di un giardiniere anarchico” con il giornalista Claudio Porchia.

La due giorni, che ha il patrocinio e la partecipazione finanziaria di Comune di Genova-Municipio V Valpolcevera, sarà animata anche da diversi laboratori creativi per adulti e bambini, da visite guidate al Roseto di Murta e da un mercato di banchetti artigianali locali.

In particolare segnaliamo alcuni appuntamenti di grande interesse:

sabato 11 maggio:

ore 11.00: ‘Socialità vegetale e biodiversità umana: un orto botanico in città ’ a cura di Elena Mora, Curatrice dell’Orto Botanico di Genova con Giorgio Bassoli.

A seguire: ‘L’erbario di Libereso’ inaugurazione della mostra di disegni del grande Libereso Guglielmi con Claudio Porchia e Giorgio Bassoli.

Ore 16.30: ‘Libereso Guglielmi, diario di un giardiniere anarchico’ Claudio Porchia racconterà la figura di Libereso, giardiniere di Calvino, e il suo grande amore per la natura.

Domenica 12 maggio:

ore 11.00: ‘Progettazione ecologica’ a cura di Giorgia Bocca e Francesca Bottero, azienda agricola La Tabacca.

Ore 16.00: ‘Un territorio orfano. L’arcipelago Valpolcevera’ di Francesca Martini e Maddalena Bartolini.

Per il programma completo: evento Facebook: Spontanea.

Per informazioni: Laura: 3477418556 e Sabrina 3383211391