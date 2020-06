Costa Azzurra: alla scoperta del territorio, Nice Lingostière, una stazione dove il tempo si è fermato (Foto e Video)

Questa volta i “nostri” Patrizia e Danilo Radaelli ci accompagnano alla scoperta di una fra le più suggestive stazioncine ferroviarie della città di Nizza.

Si tratta di quella di Nice Lingostière (lungo la Plaine du Var) che è a servizio della linea del Chemin de Fer de Provence.

Nel servizio fotografico a corredo di questo articolo i particolari di questa stazioncina dove il tempo sembra essersi fermato.

Quella del Chemin de Fer de Provence è fra le escursioni raccomandate per chi, da turista, giunge a Nizza: un indimenticabile viaggio, in treno, in direzione di Digne-les-Bains.



La partenza è nella nuova stazione di Nice – Gare des Chemins de Fer de Provence, alle spalle del mercato di Liberation.

Si tratta del Train des Pignes, un’escursione che varia di stagione in stagione, ma sa ammaliare per i suoi colori, per la suggestività dei luoghi, per il passaggio, dolce, ma percettibile chilometro dopo chilometro tra il mare e la montagna. In mezzo a paesetti e villaggi nei quali merita sostare.

Un viaggio che si assapora chilometro dopo chilometro, sia che ad affascinare sia l’azzurro della lavanda, il giallo delle mimose, il sole e le ombre dell’estate o i colori dell’autunno.

Da una collaborazione tra le comunità attraversate dalla linea ferrovia, è nata la “Guide du routard du train des Pignes”, un volume indispensabile per chi si appresta ad affrontare l’escursione.

Il volume che è in vendita sia nelle libreria, sia alle stazioni ferroviarie della linea percorsa dal Train des Pignes costa 15,90 euro.