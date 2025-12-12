Nizza punta in alto: via libera al nuovo Palazzo delle Esposizioni e dei Congressi

Il Consiglio Metropolitano di Nice Côte d’Azur ha compiuto un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo Parco delle Esposizioni e dei Congressi (PEC).

In seduta plenaria, sono state approvate tre delibere fondamentali: il bilancio della concertazione pubblica, la convenzione tra le autorità concedenti e il via libera al principio di concessione di servizio pubblico per progettazione, costruzione e gestione della futura struttura.



Un passaggio che segna l’avvio ufficiale dell’iter verso l’appalto, previsto per gennaio 2026, rivolto agli operatori privati interessati a partecipare al progetto.



Un hub strategico per eventi internazionali

Il nuovo PEC è pensato come un’infrastruttura modulare, innovativa e capace di consolidare l’attrattività economica e turistica del territorio.

Ospiterà grandi eventi, fiere e congressi con una vocazione nazionale e internazionale. La posizione sarà uno dei suoi punti di forza: il sito sorgerà al centro dei principali assi di mobilità, futura stazione Nice Aéroport, aeroporto internazionale, linee tranviarie, compresa la futura T4 con fermata dedicata.



Elevati anche gli obiettivi architettonici e ambientali: il complesso sorgerà nella ZAC Grand Arénas, sul terreno già impermeabilizzato del MIN Fleurs.

La storica halle di 13.000 m² sarà riqualificata preservandone le caratteristiche costruttive, mentre un nuovo parco paesaggistico di 50.000 m² garantirà la riduzione di oltre il 50% delle superfici artificiali.



La struttura, destinata a generare occupazione e nuove entrate economiche e fiscali, punta a posizionare Nizza tra le principali destinazioni europee per il settore congressuale.



Una concertazione pubblica con l’80% di pareri favorevoli

Pur non essendo obbligatoria, come confermato dalla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico, la Métropole ha scelto di avviare una concertazione aperta alla cittadinanza.

Dal 28 luglio al 5 ottobre 2025, residenti e stakeholder hanno potuto esprimere osservazioni e proposte: l’80% dei contributi si è dichiarato favorevole al progetto.



Le prossime tappe

Il calendario previsionale definisce un percorso pluriennale:

2026: scelta del concessionario;

2027: deposito del permesso di costruire e rilascio dell’area da parte del MIN Fleurs;

2028: avvio dei lavori di ristrutturazione e delle prime sistemazioni del sito;

2029–2030: utilizzo provvisorio dell’area da parte del comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2030, con installazione dell’International Broadcast Center;

2030–2032: completamento degli interventi da parte del concessionario e consegna definitiva del nuovo Parco delle Esposizioni e dei Congressi.



Un progetto ambizioso che mira a trasformare il volto della Métropole e a rafforzarne il ruolo nel panorama internazionale degli eventi e dei congressi.





